Buurtsalon opent in Watou: “Mensen helpen en begeleiden waar nodig” LBR

18 januari 2020

13u57 5 Poperinge Na het buurtsalon in Roesbrugge-Haringe, heeft nu ook Watou haar buurtsalon in OC De Bollaard. “Dit buurtsalon wil een gezellige ontmoetingsplaats zijn voor en door inwoners van Watou. Het buurtsalon is er voor iedereen”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V).

Het project ‘buurtsalons’ werd opgestart naar aanleiding van het zoeken naar een vernieuwde aanpak voor de uitleenposten van de bibliotheek ‘De Letterbeek’. “In de deelgemeenten zijn er namelijk dorpsfilialen. Enerzijds zochten we een manier om deze filialen weer wat dynamiek te geven en anderzijds hoorden we de wensen én de behoeften van dorpsbewoners, bijvoorbeeld dorpsbewoners die zich niet naar het centrum kunnen verplaatsen, voor een behoud van die dienstverlening in hun dorp. De bibliotheek is volop zoekende naar een mogelijke nieuwe invulling, maar wil dat doen in nauwe betrokkenheid met de dorpsbewoners”, legt schepen Loes Vandromme uit.

Buurtgericht werken

Zo komt ook het Lokaal Dienstencentrum De Bres in dit project aan bod. “Lokale dienstencentra (LDC) hebben een heel ruime opdracht en taakomschrijving meegekregen. Nu bereikt De Bres vooral inwoners van het centrum van Poperinge. De Bres gaat binnen de meerjarenplanning na welke mobiele dienstverlening er eventueel in deelgemeenten kan georganiseerd worden, gezien dorpsbewoners een verhoogd risico op bepaalde kwetsbaarheden lopen. We zien trouwens een overlapping met de opdracht en taakomschrijving van de bibliotheek. Elk vanuit hun eigenheid vervullen de lokale dienstencentra en bibliotheken hun rol in de lokale samenleving. Samenwerken leidt tot het realiseren van gezamenlijke activiteiten en doelstellingen waardoor een maatschappelijke meerwaarde ontstaat.

De afgelopen jaren werd ook ingezet op ‘buurtgericht werken’. “Dat is werken voor, in en met de buurt. Door buurtgericht te werken willen organisaties en diensten alle mensen in de buurt bereiken met hun dienstverlening, ook de groepen die niet zelf de weg vinden. De buurt wordt ingezet als middel om doelen te realiseren”, zegt schepen Vandromme. “Een buurtsalon is een concreet voorbeeld van een initiatief van een buurtgerichte werking. Het is een multifunctionele en centrale plaats in het dorp waar dienstverlening, ontmoeting én mobiliteitsvoorzieningen geconcentreerd worden op schaal van het dorp. Hier in Watou werd het buurtsalon opgericht in 2019 en wil het een gezellige plaats zijn voor en door inwoners van Watou. Het buurtsalon is er voor iedereen en vind je terug in de uitleenpost van de bibliotheek in OC De Bollaard. Alle boeken kunnen achter een wand geplaatst worden waardoor ook een open ruimte kan worden gecreëerd. In 2020 organiseren we een participatietraject mét de inwoners om verdere invulling te geven aan het buurtsalon. Enkele vrijwilligers zetten hun schouders onder dit project om het buurtsalon toegankelijker te maken.”

De vrijwilligers zijn Jef Delalleau, Jan Daschot en Jan Vandendriessche. “Er is behoefte naar een ontmoetingsplaats. Het is afwachten hoe op dit buurtsalon zal gereageerd worden. Hopelijk kunnen we mensen helpen en begeleiden waar nodig.” De inwoners van Watou mogen zich verwachten aan:

*Trefpunt voor en door inwoners van Watou: Laagdrempelige sociale-administratieve hulp voor inwoners die niet gemakkelijk in Poperinge geraken. Tijdens de openingsuren van het trefpunt kunnen inwoners in het buurtsalon er ook langsgaan voor een kopje koffie, ontlenen van boeken, de krant lezen, ... Het trefpunt gaat door op 18 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni, telkens van 10 uur tot 12 uur. In VBS De Waaier is er een trefpunt op 27 januari, 3 maart, 31 maart, 28 april, 28 mei, tussen 16 uur en 18 uur.

*Zitdag dienst Seniorenzorg: Elke 1ste dinsdag van de maand (van 13.30 uur tot 16.30 uur). Inwoners kunnen langsgaan voor advies en ondersteuning bij het ouder worden.

*Bibliotheek: Watounaars kunnen in het buurtsalon terecht voor het ontlenen van een boek, elke vrijdag van 14 uur tot 18 uur en tijdens de openingsuren van het trefpunt.

Ook in Krombeke zal een buurtsalon de deuren openen. “De Lovie wordt een partner in Krombeke. Er zal een trefpunt opgestart worden waar ook bijvoorbeeld brood kan worden gekocht.”