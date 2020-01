Buurthuis Bellewijk zoekt vrijwilligers voor huiswerkklas LBR

22 januari 2020

14u41 0 Poperinge In het buurthuis de Bellewijk wordt gezocht naar vrijwilligers voor de huiswerkklas op donderdag.

De huiswerkklassen van het Buurthuis in de Bellewijk en van de bibliotheek zoeken vrijwilligers met een groot hart voor kinderen. Wat houdt het in om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Je helpt de kinderen met huiswerk. Je kan je af en toe vrijmaken op dinsdag of donderdag van 17 uur tot 18 uur. Daarnaast ondersteun je de kinderen ook bij andere zaken: even ventileren en luisteren, leren plannen, trots zijn op hun werk, werken aan zelfvertrouwen …

Wie vrijblijvend de infofiche wil ontvangen, kan contact opnemen met Hannelore Vandenberghe via 0470/60.33.69 of via hannelore.vandenberghe@poperinge.be.