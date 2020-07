Buurtbewoner (74) wordt onwel en sterft in stadspark in Poperinge LSI

12 juli 2020

11u10

Bron: LSI 0 Poperinge In het Burggraaf Frimoutpark in Poperinge is zondagochtend een 74-jarige man uit de buurt om het leven gekomen. De man werd onwel en stierf een natuurlijke dood.

Het was een andere wandelaar die iets voor 8u het lichaam van Frans V. op een bruggetje over het water in het stadspark zag liggen. Hij verwittigde de hulpdiensten maar ondanks reanimatiepogingen van een MUG-team kon geen hulp meer baten. Vermoedelijk werd de man onwel en stierf een natuurlijke dood. Politie en brandweer kwamen ter plaatse om het bruggetje en het lichaam af te schermen en de nodige vaststellingen te doen.