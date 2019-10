Burgemeester sust: “Bouwproject Potterijstraat ligt niet in overstromingsgebied” LBR

22 oktober 2019

18u06 0 Poperinge Een bouwfirma wil in Roesbrugge een woonproject met zeven appartementen en drie woningen bouwen in de Potterijstraat.

Er komt een nieuwe toegangsweg in het verlengde van de Potterijstraat met gescheiden riolering. Er worden ook vijf openbare parkeerplaatsen aangelegd. Er komt een zithoek langs de oevers van de IJzer met betonnen zitbanken. Tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaar ingediend. Gemeenteraadslid Bram Meeuw (Open Vld) vroeg zich af of het woonproject in overstromingsgebied ligt. “Bij de laatste watertoestand van de IJzer ben ik zelf gaan kijken en er was toen nog marge. Ik heb geen aanwijzing dat er een problematische watertoestand is”, reageert burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).