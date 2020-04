Burgemeester roept op tot solidariteit voor Popse Paaschallenge met drone-opnames Laurie Bailliu

06 april 2020

17u25 0 Poperinge De Poperingse burgervader roept zijn inwoners op om mee te doen aan de ‘Popse Paaschallenge’. Elke inwoner en elk gezin kan tot en met 13 april foto’s insturen met beelden waarin ze hun solidariteit met zorgverstrekkers en door het virus getroffen mensen uitdrukken. Uit alle inzendingen zal het stadsbestuur een selectie maken. Langs de gekozen locaties zal een drone passeren om beelden te maken, die later in een filmpje worden gegoten.

“Ook de VTM-uitzending gezien met de prachtige, verbindende ‘Corona-beelden’ van ons grondgebied? Wel, binnenkort vliegt er een nieuwe drone over Poperinge in een heuse Paaschallenge”, zo staat te lezen op de Poperingse stadswebsite. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) roept zijn inwoners op om hun solidariteit te tonen. “Vanuit mijn kot en onder een mooie lentezon wil ik jullie bedanken voor het goed naleven van de verplichtingen die ons door de regering worden opgelegd. Het is meer dan nodig, want ook Poperinge is jammer genoeg niet coronavrij. Blijf dus vooral ook in jouw kot. Wie een zwakkere gezondheid heeft, maar ook vele andere kwetsbare mensen zullen jullie dankbaar zijn en met z’n allen zijn wij onze zorgverstrekkers dankbaar”, spreekt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) zijn inwoners toe via Facebook.

“Vorige week was het koud , niettemin was de VTM-drone op pad om velen onder jullie te filmen met een bemoedigend woord voor wie in quarantaine zit of in deze moeilijke omstandigheden moet werken. De helikopter kwam helaas niet langs en met de drone kwam ook niet iedereen in beeld. Spijtig, maar daarom daag ik jullie nu uit. Stuur jullie adres door, samen met een foto van jullie boodschap. Bewaar deze enkele dagen en we gaan er met een Poperingse drone een mooie film van maken. Volg via sociale media wanneer we zullen filmen. We proberen zoveel mogelijk plaatsen en mensen, met voldoende afstand, in beeld te brengen. Houd nog even vol. Laat ons tonen dat het hier goed leven is. Leven als God naast Frankrijk. Goede moed en een goede gezondheid. En we blijven in ons kot.”

Paasmaandagavond

Elke inwoner en elk gezin kan foto’s insturen met beelden waarin ze hun solidariteit met zorgverstrekkers en door het virus getroffen mensen uitdrukken. Met de bedoeling de verbinding in deze moeilijke tijd in de verf te zetten en het engagement om hier als gemeenschap sterker uit te komen. Decoreer je voortuin, je tuin, je dak, ... in een corona-paasthema. Houd het natuurlijk wel veilig. Maak er een foto van en stuur de foto(‘s) in via het invulformulier op www.poperinge.be. Er wordt benadrukt dat de regels van social distancing uiteraard moeten nageleefd worden: hou zeker 1,5 meter afstand van elkaar.

Foto’s insturen kan tot en met paasmaandagavond 13 april. Uit alle inzendingen maakt het stadsbestuur een selectie, evenwichtig gespreid over het hele grondgebied. Langs de gekozen locaties zal een Poperingse drone passeren en beelden maken. Laten worden de beelden in een filmpje verspreid. Alle ingezonden foto’s komen op de stadswebsite terecht.