Budgetbeurs leert jongeren verantwoord omgaan met geld LBR

06 februari 2020

16u03 0 Poperinge De sociale dienst van de stad Poperinge organiseert van 6 februari tot 21 februari en van 20 april tot 8 mei een budgetbeurs. Bedoeling is om jongeren bewust te leren omgaan met geld.

In samenwerking met de secundaire scholen van Poperinge wil het Poperingse OCMW leerlingen sensibiliseren op het vlak van verantwoord financieel gedrag. “De budgetbeurs is een ervaringsparcours waarin jongeren op een interactieve manier ondergedompeld worden in verschillende aspecten van het zelfstandig leven en de financiële gevolgen van keuzes. Jongeren doorlopen aan de hand van een concreet personage een parcours in een heringericht huis van de stad, Duinkerkestraat 25”, zegt Eveline Hautekeur van de Sociale Dienst. Vragen zoals ‘Hoeveel bedraagt de gemiddelde huishuur?’, ‘Hoeveel geef je uit aan eten en transport?’ en ‘Wat staat er op mijn energiefactuur?’, ... komen aan bod.

Dat de interesse vanuit de Poperingse secundaire scholen bijzonder groot. “We richten ons vooral op laatstejaarsstudenten en we merken dat bijna elke school zich inschrijft. Voor deze eerste periode zijn bijna 20 klassen ingeschreven en voor de tweede periode zijn er dat bijna 25.” Het zevende middelbaar Business Support van het Onze-Lieve-Vrouwe instituut kwam donderdagnamiddag langs. “Een leerrijke ervaring om te denken hoe we moeten omgaan met geld”, klinkt het bij de leerlingen.

Schepen sociale zaken Bryan Vanderhaeghe juicht de interesse alleen maar toe. “Ook in Poperinge merken we dat een groeiende groep jongvolwassen geconfronteerd wordt met financiële moeilijkheden. Wie echter van jongs af aan leert goed om te gaan met geld, loopt beduidend minder kans om later in financiële problemen terecht te komen. Dit wijst op het belang van vorming, bewustmaking en preventie bij kinderen en jongeren rond geld en budgetteren. Met deze beurs willen we mee helpen werken aan de financiële zelfredzaamheid van jongeren”, zegt schepen Vanderhaeghe.