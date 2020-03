Brouwerijwinkel St. Bernardus sluit dan toch de deuren Laurie Bailliu

25 maart 2020

13u59 0

Brouwerij St. Bernardus uit Watou heeft beslist om hun brouwerijwinkel te sluiten tot en met zondag 5 april.

“We hebben beslist, om naast de eerdere maatregelen, de brouwerijwinkel te sluiten. De winkel sluit dus ook tijdens de week en niet enkel in het weekend. Dit voorlopig tot en met zondag 5 april. We houden er natuurlijk rekening mee dat onderstaande maatregelen kunnen verlengd worden”, zo communiceert brouwerij St. Bernardus.

“Brouwerijwinkel gaat tot nader order terug open op maandag 6 april. De kantoren van de brouwerij zijn enkel te bezoeken op afspraak. Bar Bernard gaat tot nader order terug open op woensdag 8 april. Inchecken in Guesthouse Brouwershuis is tot nader order terug mogelijk vanaf maandag 6 april. Rondleidingen doorheen de brouwerij zijn tot nader order terug mogelijk vanaf woensdag 8 april. Onze productie blijft ondertussen verder werken.” Je kan nog steeds online bestellen via shop.sintbernardus.be. De klantendienst blijft beschikbaar via shop@sintbernardus.be of +32 57 38 80 21.