Brouwerij St.Bernardus lanceert nieuw bier in blik: “St.Bernardus Tokyo ligt ergens tussen een witbier en een saison” Laurie Bailliu

24 juni 2020

14u30 0 Poperinge Brouwerij St.Bernardus heeft een nieuw bier op de markt gebracht, in blik dan nog. In 2012 lanceerde de brouwerij het biertje al eens naar aanleiding van de opening van het eerste St.Bernardus themacafé in de Japanse hoofdstad. Nu kun je de St.Bernardus Tokyo opnieuw proeven met een nieuwe receptuur.

Pittig

“St.Bernardus Tokyo is een ongefilterd gouden bier van 6% met een imponerende witte schuimkraag, gebrouwen met een flinke hoeveelheid tarwe. Het bevindt zich ergens tussen een witbier en een saison”, zegt marketingmedewerker Pieter Verdonck. “St.Bernardus Tokyo combineert frisse citrustoetsen met een bloemig parfum van veldkamille en fruitige gistaroma’s van banaan en rode appel. Aandachtige proevers kunnen ook de aparte geur van kruidnagel en vanille ontwaren en de typische esters die afkomstig zijn van onze unieke St.Bernardus gist. Kortom, een verfrissend bier met een kruidig aroma en lichte zure en bittere nasmaak. Een waar feest voor de avontuurlijke bierliefhebber. Ondanks zijn pittigheid is het een bier dat zich makkelijk laat (door)drinken en gaat bovendien mooi samen met vis en zeevruchten.”

Japans themacafé

In 2012 opende het eerste Japanse St.Bernardus themacafé de deuren. “Ondertussen is de zaak een gevestigde waarde in het Kanda district. Het café trekt volop de kaart van de Belgische gastronomie en natuurlijk ook van de Belgische bieren, met St.Bernardus als voornaamste partner en uithangbord. Voor de opening van dit authentiek Belgisch volkscafé in Tokyo lanceerden we in 2012 ook al eenmalig de St.Bernardus Tokyo. Toen maakten we een troebel tarwebier in een oplage van 175 hectoliter. De smaak van de ‘2020 versie’ is dus anders dan de ‘2012 versie’.”

Nachtleven

De St.Bernardus Tokyo is enkele beschikbaar in blik (33cl) en op vat. “In het buitenland is het al schering en inslag, maar we zijn ervan overtuigd dat er ook in ons land plaats is voor speciaalbier in blik in een mooie verpakking. We willen onze ‘fans’ hier graag van overtuigen”, gaat Pieter verder. Voor het artwork van het blik riep de brouwerij de hulp in van de jonge West-Vlaamse illustrator Jonas Devacht. “Het is een impressie van het Japanse nachtleven in de iconische straten van Kanda, de wijk waar Brasserie St.Bernardus gelegen is, met zijn typische smalle straatjes en overvloed aan neon”, legt Pieter uit. “Jonas mocht al de sfeer opsnuiven in gekende studios in onder andere Brighton en New York. Die grootstedelijke context is ook voelbaar in zijn eigen ontwerpen.”