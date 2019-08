Brouwerij St. Bernardus kaapt vijf prijzen op World Beer Awards met vier bieren: “Onze Prior 8 is ’s werelds beste Dubbel bier” LBR

14 augustus 2019

19u10 9 Poperinge Brouwerij St.Bernardus uit Watou heeft op de World Beer Awards vijf medailles weggekaapt met vier bieren.

“De jaarlijkse World Beer Awards behoren tot de meest prestigieuze bierprijzen ter wereld, zeg maar de ‘Olympische Spelen van de bierwereld’. Voor het eerst in jaren namen we deel. We schreven vier van onze bieren in en die hebben vijf medailles opgeleverd”, vertelt Pieter Verdonck van brouwerij St. Bernardus. “Abt 12 won goud in de categorie ‘Belgian Style Strong’ en ons St.Bernardus Wit werd bekroond met een zilveren medaille in de categorie ‘Belgian Style Witbier’. Prior 8 en Tripel zijn Country Winners geworden in hun respectievelijke categorie ‘Belgian Style Dubbel’ en ‘Belgian Style Tripel’ en dat is eigenlijk nog een trapje hoger dan een gouden medaille”, legt Pieter uit.

‘World’s Best Dark Beer’

De Prior 8 en Tripel mogen zich dus voor één jaar de beste Dubbel en Tripel van België heten. St.Bernardus Tripel won eind vorig jaar ook de gouden medaille op de Brussels Beer Challenge voor beste ‘Belgian Style’ Tripel. “Bovendien kreeg de Prior 8 de grootste onderscheiding in zijn categorie, namelijk ‘World’s Best Dark Belgian Style Dubbel’. Prior 8 werd dus niet alleen Country Winner, maar ook ‘Style Winner’ wereldwijd. Met andere woorden ’s werelds beste Dubbel bier. Dit maakt ook dat het parcours dit najaar nog verder kan gaan voor de Prior 8, dan strijdt het namelijk mee voor de titel van ‘World’s Best Dark Beer’. De resultaten hiervan worden bekend gemaakt in september.”

Zaakvoerders Hans en Julie Depypere zijn uiteraard trots op deze bekroningen: “Het is fantastisch dat onze bieren zo hoog gewaardeerd worden. We bouwen elk jaar aan de kwaliteit van onze bieren en het is een mooie beloning voor onze mensen, die zich elke dag met veel liefde inzetten voor het mooie ambacht van bier brouwen.”

- St.Bernardus Prior 8 is een traditioneel abdijbier, gebrouwen in de klassieke ‘Dubbel’ stijl. Het heeft een kastanjebruine kleur met een diepe, rode gloed en een mooie ronde schuimkraag.

- St.Bernardus Tripel is een traditioneel abdijbier, gebrouwen volgens de klassieke ‘Tripel’ stijl. Het is een blond bier, met een uitnodigende gouden tint en een imposante, satijnzachte schuimkraag.

- St.Bernardus Abt 12 is gebrouwen in de klassieke ‘Quadrupel’ stijl volgens het originele recept uit 1946. Het is een donker bier met een volle, ivoorkleurige schuimkraag.

- St.Bernardus Wit is een traditioneel Belgisch, ongefilterd witbier. Het heeft een goudgele kleur, die verhuld wordt in een sublieme sluier om te resulteren in een authentiek Belgisch troebel witbier.

Ontdek de bieren van brouwerij St.Bernardus op www.sintbernardus.be.