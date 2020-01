Brouwerij St.Bernardus denkt na over nieuwe bottelarij LBR

17 januari 2020

15u24 0 Poperinge Omdat de vraag naar bier wereldwijd blijft stijgen, denkt brouwerij St.Bernardus uit Watou na over een nieuwe bottelarij, al zijn de plannen nog niet concreet.

De brouwerij, die volgend jaar haar 75ste verjaardag viert, heeft acht bieren in het gamma, waarvan Abt 12 wereldwijd de best verkochte is. “In onze streek is dat eerder St.Bernardus Tripel, of het Bernadetje, zoals die hier beter gekend is. Genoemd naar Bernadette, de jongste dochter van stichter Evariste Dekoninck”, zegt Marco Passarella van brouwerij St.Bernardus.

Wereldwijde verkoop

De bieren worden in 75 landen verkocht, maar de meerderheid blijft in België. De topmarkten voor de export zijn de Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Israël, maar ook in China, Japan, Brazilië en Rusland zijn de bieren van St. Bernardus gegeerd. “Door de stijgende vraag naar onze bieren willen we een nieuwe bottelarij bouwen. Ook de nieuwe kantoren en de personeelsrefter moeten nog afgewerkt worden. We hebben vorig jaar vijftig procent meer betalende bezoekers ontvangen in de brouwerij. Van twaalfduizend in 2018 naar achttienduizend in 2019. Ook dat cijfer willen we de komende jaren zien stijgen.”