Brouwerij St.Bernardus blijft bouwen aan toekomst: “Er zijn plannen voor een nieuwe bottelarij” LBR

17 januari 2020

15u24 0 Poperinge Brouwerij St.Bernardus blijft investeren in de toekomst. De vraag naar bier blijft steeds stijgen en daarom zijn er ook plannen om een nieuwe bottelarij te bouwen. “Dat is toch een investering van meer dan 7 miljoen euro”, zegt Marco Passarella van brouwerij St.Bernardus.

Brouwerij St.Bernardus viert volgend jaar hun 75ste verjaardag. “De brouwerij werd in 1946 werd de brouwerij opgericht. Voordat er hier een brouwerij werd gebouwd, was er hier enkel een kaasmakerij. De kaasmakerij werd verkocht in 1959, maar dat bier, dat brouwen we nog steeds. Ondertussen zoveel jaren later brouwen we elk jaar zo’n 13 miljoen flesjes St. Bernardus”, zegt Marco Passarella van brouwerij St. Bernardus.

Ondertussen worden een 8-tal bieren gebrouwen, waarvan de Abt 12 wereldwijd de best verkocht is. “Hier op de streek is dat eerder de St.Bernardus Tripel, of het Bernardetje, zoals onze Tripel hier beter gekend is. Genoemd naar de dochter van de stichter van de brouwerij, Evariste Dekoninck.” Het team van St. Bernardus bestaat uit 46 vaste medewerkers. “Het merendeel werkt in de brouwerij, maar ook in de guesthouse Brouwershuis en onze rooftop degustatieruimte Bar Bernard. Daarnaast hebben we ook nog zo’n 30 extra’s en flexi-jobbers in dienst.”

Wereldwijde verkoop

De bieren worden over heel de wereld verkocht, in ongeveer 75 landen, maar de overgrote meerderheid van het bier wordt nog steeds in België verkocht. “En dus ook gedronken”, zegt Marco. “We doen dan ook ons uiterste best om op onze thuismarkt ons beste beentje voor te zetten. We hebben twee vertegenwoordigers die zowel cafe’s, restaurants, bierhandelaren als retailers bezoeken. Maar ook in sportclubs, cafetaria’s, jeugdhuizen en rusthuizen proberen we met onze bieren aanwezig te zijn. Daarnaast kan je onze bieren in alle supermarkten van het land in de rekken terugvinden. We houden dus vast aan onze roots, maar we spreiden ook graag onze vleugels uit.”

Wereldwijd zijn de St. Bernardusbieren verkrijgbaar. De topmarkten voor de export zijn de Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Israël maar ook in China, Japan, Brazilië en Rusland zijn de bieren van St. Bernardus zeer gegeerd. “Door de steeds stijgende vraag naar onze bieren, in zowel België als in het buitenland, plannen we dan ook een nieuwe bottelarij. Dat is toch een investering van meer dan 7 miljoen euro. Ook de nieuwe kantoren en de personeelsrefter moeten nog afgewerkt worden.”

Bedevaart

Brouwerij St. Bernardus wil in de toekomst hard blijven inzetten op toerisme. “De fans van St. Bernardus uit al die landen komen ook graag onze brouwerij bezoeken, voor hen is dat eigenlijk een soort van bedevaart. Het toerisme en verkoop van onze bieren over heel de wereld gaan hand in hand Mensen komen van heinde en ver, van alle continenten, om onze brouwerij te bezoeken”, vertelt Marco.

“We hebben vorig jaar 50% meer betalende bezoekers ontvangen in de brouwerij, Van 12.000 in 2018 naar 18.000 in 2019. Ook dit willen we graag nog vermeerderen in de komende jaren. Om deze brouwerijbezoeken in alle schoonheid af te sluiten, hebben we dan bovenop onze nieuw magazijn onze rooftop degustatieruimte Bar Bernard verwezenlijkt. Je kan er genieten van het prachtige panoramische uitzicht op onze fantastische streek. We hebben ook onze shop uitgebreid, niet alleen in oppervlakte, maar ook in aanbod. We hebben heel wat merchandising aan het gamma toegevoegd, om aan de vraag van de bezoekers te voldoen. Naast onze bieren, vinden ook onze kaas, onze bierpaté en de producten van Houblonesse vlotjes hun weg naar de consument.”

Naast een bezoek aan de brouwerij vinden de bezoekers ook hun weg naar de verschillende logiesverstrekkers uit de streek. “Ze gaan iets eten in de restaurants in de buurt, zoeken nog andere activiteiten om hier te doen.. Veel van deze activiteiten prijzen we aan in onze onthaalbrochure die onze gasten krijgen als ze bij ons een boeking doen voor een bezoek of een overnachting in onze Guesthouse. We hebben al verschillende samenwerkingen opgezet met logiesvertrekkers, cafés, huifkartochten, volksspelen of boltra’s. Ook met de organisatoren van kleine of grote evenementen en festivals zetten we partnerships op. Maar we willen deze samenwerkingen met de ondernemers van de streek nog verder uitwerken. Zeker in functie van de meeting en evenementenwerking die we verdere willen uitbouwen hier in de brouwerij.”