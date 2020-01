Brandwondenpatiënt moet maandag onder het mes: “Maar eerst wil ik nog één keer optreden” Laurie Bailliu

10 januari 2020

14u19 0 Poperinge Brandwondenpatiënt Michiel Buseyne geeft zaterdag in café Het Mysterie in Poperinge een optreden en daar heeft hij een goede reden voor. “Maandag moet ik onder het mes. Door die operatie heb ik enkele optredens moeten schrappen en ik zal een tijdje niet meer kunnen optreden.”

Poperingenaar Michiel Buseyne (23) is over zijn hele lichaam verbrand door een ongeluk toen hij achttien maanden oud was. “Maandag moet ik onder het mes omdat ik mijn linkerarm niet volledig kan strekken. Dit komt door de getransplanteerde huid die ze er geplaatst hebben. Dit kan alleen opgelost worden met een operatie”, legt Michiel uit. “Tijdens deze operatie zullen ze twee snedes maken in mijn linkerarm, waarna ze mijn arm zullen kunnen strekken. Maar dan zal mijn huid weer te kort zijn, waardoor ik dus een nieuwe huidtransplantatie zal nodig hebben.”

Volgroeid

Zijn laatste operatie dateert 2014. “Deze operatie is er een waar ik al jaren op wacht. Ik moest namelijk wachten tot ik volgroeid was. Nu ik 22 ben, is dat ook zo. Als ik de operatie niet doe, zal ik daar niet veel verschil in merken. Nu heb ik soms last van die arm omdat ik hem niet kan strekken. Ook kleine dingen kunnen soms lastig zijn. In de wagen rijden bijvoorbeeld omdat ik soms met mijn linkerarm moeilijk het stuur kan vasthouden. Als ik mijn linkerarm meer en beter wil gebruiken en mijn rug in een redelijke staat wil houden, is zo’n operatie van uiterst belang. Daarom ga ik dus maandag onder het mes in UZ Gent. Daar was nu maandag nog een gaatje vrij en dat heb ik genomen. Het gaat allemaal wat sneller dan gepland.”

Optreden

Maar voor hij onder het mes gaat, wil Michiel eerst nog een optreden geven. “Door deze operatie heb ik enkele optredens moeten schrappen. Tijdens mijn revalidatie zal ik ook een tijdje geen gitaar meer kunnen spelen en dus ook niet kunnen optreden. Bovendien is het nu al moeilijk voor me als ik aan maandag denk, want het is niet iets waar ik naar uitkijk. Ik weet dat er heel wat pijn op me te wachten staat. Al dertien jaar kan ik mijn linkerarm niet volledig strekken. Nu ga ik er eindelijk iets aan doen. Maar dit zal tijdens mijn revalidatie ook veel aandacht vragen via kiné”, beseft Michiel. Daarom wil hij eerst nog een avond genieten. “Nog een laatste keer optreden voor de operatie. Dat doe ik samen met N2 Music (Natalie Debels en Nicolas Maes, nvdr). Het optreden is gratis.” Het optreden van Michiel en N2 Music vindt plaats in café Het Mysterie in Poperinge op zaterdag 11 januari om 19 uur.