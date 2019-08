Brandweerzone Westhoek houdt minuut stilte voor gestorven collega’s Christophe Maertens

12 augustus 2019

16u52 2 Poperinge De brandweerlieden van de brandweerpost Poperinge hielden maandag om 14 uur een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden collega’s van hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

Afgelopen weekend kwamen bij een zware brand in beringen twee brandweerlieden om het leven. “Om onze deelneming te betuigen, hangen onze vlaggen halfstok, en werd er in de brandweerpost van Poperinge om 14 uur een minuut stilte gehouden”, aldus Kristof Louagie, woordvoerder van de brandweerzone Westhoek. Na de minuut stilte weerklonk de sirene. “Ook in andere posten van de zone worden de vlaggen halfstok gehangen. Waar het kan wordt een rouwlint aan de voertuigen gehangen. Elke post kan nog een stiltemoment organiseren.”