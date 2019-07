Brandweerpost in Reningelst blijft dicht en verhuist naar Poperinge LSI

Bron: LSI 0 Poperinge De brandweerpost langs de Baljuwstraat in Reningelst (Poperinge) is sinds 1 juli definitief dicht en wordt bij de brandweerpost langs de Doornstraat in Poperinge geïntegreerd. Dat is op de zoneraad van de brandweerzone Westhoek beslist. Na de bouw van de nieuwe kazerne langs de Ouderdomseweg in Poperinge zullen de samengesmolten posten opnieuw verhuizen.

Door wegenwerken konden de vrijwilligers en het materiaal vanuit Reningelst al even niet meer uitrukken. Maar dat is niet de hoofdreden voor de sluiting van de post en de integratie bij Poperinge. “Er was in het kader van het beleidsplan rond kazernering al langer tot deze integratie beslist”, aldus woordvoerder Kristof Louagie. “Door natuurlijke afvloeiingen, persoonlijke beslissingen en de veranderde wetgeving rond uitruktijden kwam de post in Reningelst onder druk te staan. De resterende actieve brandweermannen zullen in afwachting van de nieuwe kazerne in de Ouderdomseweg in Poperinge vanuit de Doornstraat in Poperinge uitrukken.”

Voor de nieuwe brandweerkazerne is ondertussen een ontwerper aangesteld en een erfpachtovereenkomst opgesteld. De stad Poperinge kocht de grond, de brandweerzone Westhoek staat in voor de bouw. De brandweerpost in Westouter (Heuvelland) blijft bestaan zolang het over voldoende manschappen beschikt. Is dat niet meer het geval, dan verhuist ook die post naar Poperinge. Plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in Heuvelland voor de posten Mesen, Kemmel en Nieuwkerke liggen op tafel.