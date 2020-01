Brandweer rukt uit voor verbrande boterhammen in de oven LSI

29 januari 2020

15u12

Bron: LSI 0 Poperinge De brandweer van de zone Westhoek repte zich woensdagmiddag naar de wijk Eeckhout in Proven (Poperinge).

In een woning waren er rond 12.45 uur vlammen uit de oven in de keuken geslagen. Ter plaatse bleek dat geroosterde boterhammen te lang in de oven waren blijven zitten. Dat zorgde bij het openen van de oven voor wat vlammen en rookontwikkeling. De brandweer moest niet blussen maar hielp wel bij het verluchten van de woning. De schade bleef beperkt.