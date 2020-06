Brandweer moet tijdens onweer op hol geslagen paard uit Poperingse Vaart halen LSI

17 juni 2020

17u44

Bron: LSI 0 Poperinge Ter hoogte van de Woestenseweg in Poperinge sloeg tijdens een felle onweersbui woensdagnamiddag een paard op hol. Het sukkelde hierbij in het water van de Poperingse Vaart. Met de hulp van een dierenarts en de brandweerzone Westhoek kon het dier uit de diepe beek gehaald worden.

Rond 14.30 uur was het ook in de Westhoek pijpenstelen aan het regenen. Tijdens dat onweer sloeg het paard vanuit de vlak bij gelegen weide op hol en kwam in het wassende water van de Poperingse Vaart terecht. Aanvankelijk leek het erop dat de brandweer het paard aan een leiband door het water zou kunnen leiden en op het droge halen. Maar plots weigerde het gewonde paard nog verder te stappen. De hulp van het dierenredteam uit Veurne moest ingeschakeld worden.