Brandweer en technische dienst ruimen dikke laag modder op straat op

28 april 2020

Al sinds dinsdagochtend vroeg zijn de brandweer en de technische dienst van de stad Poperinge in Reningelst bezig om in de Sint-Pieterstraat een dikke laag modder van de weg te halen. De vervuiler wordt opgespoord en zal moeten opdraaien voor de kosten.

Over een afstand van tweehonderd meter is de weg vervuild met een dikke laag modder. Vermoedelijk heeft een loonwerker daar maandagnacht een spoor van aarde achtergelaten. De Sint-Pieterstraat veranderde door de regen in een gevaarlijk gladde weg vol modder. De smalle verbindingsweg tussen de Reningelstseweg en de Ouderdomseweg wordt vaak gebruikt, waardoor de weg snel weer proper moest gemaakt worden. Met een kraan werd eerst de grootste laag modder van de weg geschraapt. Daarna spoot de brandweer het wegdek weer proper. Door de reinigingswerken is de Sint-Pieterstraat nog een deel van de voormiddag afgesloten. De politie spoort de vervuiler op.