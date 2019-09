Brandstichter vlucht op terras voor vuurzee: brandweer net op tijd om hem te redden VHS

07 september 2019

10u41 2 Poperinge Een hevige brand heeft vrijdagavond laat een dakappartement vernield in het centrum van Poperinge. Een 50-jarige bewoner die gevlucht was op een terras, kon door de brandweer op het nippertje worden gered. Uit onderzoek blijkt dat het vuur werd aangestoken, allicht door de man zelf. Hij is opgepakt.

Bij de hulpdiensten liep vrijdagavond iets voor elf uur een melding binnen voor een uitslaande brand in Werf. Het vuur woedde in alle hevigheid in een dakappartement tegenover het schooltje in de straat. Toen de brandweer arriveerde, zagen ze aan de achterzijde van het gebouw een man op een terras achter het dakappartement. “We hebben vliegensvlug de ladderwagen opgesteld om de man in kwestie van het terras te plukken”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “Net op tijd slaagden onze mensen in de reddingsoperatie. Het slachtoffer raakte wel bevangen door rook en werd daarom naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht.”

Deskundige ontdekt sporen van brandstichting

Een vijftal andere mensen die in het gebouw met vier verdiepingen verbleven, werden geëvacueerd en opgevangen. Door de brand is het dakappartement helemaal verloren. De naast- en ondergelegen appartementen liepen rook- en waterschade op. Voor de getroffen bewoners wordt gezocht naar een oplossing. Toen een deskundige zaterdag zocht naar de oorzaak van de brand, ontdekte hij dat het vuur wellicht is aangestoken. Daarop werd de 50-jarige bewoner, die gered werd, opgepakt. De man zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, op verdenking van opzettelijke brandstichting.