Brandstichter die gered werd door brandweer, blijft in de cel VHS

26 oktober 2019

19u19 0 Poperinge De raadkamer van Ieper heeft met een maand de aanhouding verlengd van Olivier D., een man van 50 die begin september aan de Werf in Poperinge brand stichtte in z’n eigen dakappartement. Achteraf bleek dat de man een afscheidsbericht had nagelaten.

De brandweer werd die bewuste avond niet alleen geconfronteerd met een uitslaande brand maar ook met een bewoner die op het terras aan de achterzijde geen kant meer op kon. De man in kwestie, Olivier D., kon gered worden dankzij inzet van de ladderwagen. Achteraf bleek dat de vijftiger het vuur zelf had aangestoken, in zijn dakappartement. Hij liet ook een afscheidsbericht na. Dat er bij de brand geen slachtoffers vielen, is grotendeels te danken aan enkele mensen uit de buurt die er in slaagden om een de andere bewoners, waaronder een Somalisch gezin met kleine kinderen, te evacueren. D. zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de nachtelijke brandstichting.