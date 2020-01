Brandende sigaret en benzine veroorzaken accidentele brand: huis is onbewoonbaar VHS

30 januari 2020

01u40 0 Poperinge In de Bloemenstraat in Poperinge, in de Bellewijk, is woensdagavond laat brand uitgebroken in een rijwoning. Niemand raakte gewond maar het huis is minstens voor even onbewoonbaar.

De melding van een uitslaande woningbrand liep rond kwart na elf bij de hulpdiensten binnen. Bij aankomst hadden de bewoners, een vrij jong koppel, het huis al verlaten. Maar omdat de voordeur weer dicht was, moest ze worden ingebeukt om de brand te kunnen blussen. “Die woedde in de inkomhal”, weet Kristof Louagie, woordvoerder bij Brandweer Westhoek. “Ook een ruimte bij de inkomhal raakte zwaar beschadigd door de brand. De rest van de woning heeft ernstig te lijden van rook en roet. De bewoners kunnen er zeker een tijdje niet in terecht. Ze worden opgevangen bij buren of familie.”

Zwangere bewoonster

Tijdens de bluswerken werd een oudere buurvrouw preventief geëvacueerd. Ze werd opgevangen bij overburen. “Een ziekenwagen kwam ter plaatse om de toestand van de bewoonster van het getroffen huis te checken”, zegt Kristof Louagie. “De vrouw is immers zwanger. Ze werd ter plaatse onderzocht maar hoefde niet naar het ziekenhuis.” De oorzaak van de brand is te wijten aan het feit dat de bewoner bezig was met benzine in de inkomhal - waar ook een bromfiets stond - en hij tegelijkertijd een sigaret rookte.