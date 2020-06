Bram en Jolien van restaurant Hartig heropenen dinsdag: “Maatregelen zijn zeker leefbaar én noodzakelijk” Laurie Bailliu

06 juni 2020

11u34 0 Poperinge Bram Debacker en Jolien Rubrecht van restaurant Hartig in Poperinge verwelkomen vanaf dinsdag 9 juni opnieuw de hongerige magen.

“12 weken geen Hartig was wel erg lang voor ons. Ook al hebben we takeaway gedaan, het is niet te vergelijken met de gezelligheid van een vol restaurant. We zijn dan ook heel blij dat we terug open mogen”, zeggen Bram Debacker en Jolien Rubrecht van restaurant Hartig. “Met de nieuwe standaard opstelling in de zaal hebben we plaats voor 38 personen, maar hierbij gebruiken we optimaal de ruimte met 1,5 meter tussen de tafels. Het hangt dus sterk af van de reservaties. We zullen soms enkele tafels moeten opgeven om de vereiste afstand te kunnen bewaren. Bij goed weer hebben we op het terras ook nog plaats voor ongeveer 16 personen.

Ook in het restaurant zullen enkele maatregelen doorgevoerd worden om het tafelen veilig te laten verlopen. “De tafels staan minimaal op 1,5 meter uit elkaar. Daarnaast zullen we ook vragen om aan tafel af te rekenen zodat er niemand aan de bar hoeft af te rekenen, op deze manier kan iedereen zoveel mogelijk aan tafel blijven. Daarnaast voorzien we ook ontsmettingsgel op verschillende punten in het restaurant, ontsmettende doekjes, en alle menukaarten, tafels en alles wat op de tafel staat zal telkens grondig ontsmet worden. Het zal aanpassen worden, maar de maatregelen zijn zeker leefbaar en ze blijven noodzakelijk. Hopelijk worden deze ook goed nageleefd zodat we spoedig terug op 100% kunnen draaien.”

De takeaway zetten Bram en Jolien ook nog verder. “Vanaf volgende week zullen wel de volledige restaurantkaart, lunch en suggesties verkrijgbaar zijn. Enkel de thuisleveringen stoppen, omdat dit niet te combineren is met het restaurant.” Vanaf dinsdag 9 juni heropent het restaurant. Reserveren kan telefonisch via 057/36.35.36, via Facebook, via www.restohartig.be en info@restohartig.be.