Bowling De Goe Smete pakt uit met pop-up cocktail- en tapasbar LBR

28 juni 2019

17u19 0 Poperinge Een nieuwe pop-up cocktail- en tapasbar opent zijn de deuren bij bowling De Goe Smete in Poperinge. “Er is een prachtig buitenterras daar moesten we iets mee doen”, zegt uitbaatster Kimberly Blomme.

Een cocktail drinken en tapas eten op een gezellig buitenterras met zicht over Poperinge. Het is mogelijk in de nieuwe pop-up cocktail- en tapasbar die uitbaters Tom Turkelboom en Kimberly Blomme uit de grond hebben gestampt. “Onze buitenbar krijgt in juli, augustus en september hier een plaatsje”, zegt Kimberly. “In juli is de bowling één jaar open. Vorig jaar hadden we een enorm goeie zomer, maar toen waren we ook nieuw. We weten niet hoeveel volk onze bowling deze zomer zal trekken. We gingen aan het denken en één van onze flexi-jobs heeft een grote interesse in cocktails, dus het leek ons leuk om hiermee aan de slag te gaan. We hebben een prachtig buitenterras en daar moesten we echt iets mee doen.”

Een bar, comfortabele zetels en leuke decoraties heeft de pop-up bar mee vorm. “Er zijn cocktails, mocktails, smoothies en uiteraard lekkere tapas. We bieden ook een barbecue formule aan. Bij slecht weer is de bar niet open, maar de barbecue kan wel naar binnen verhuisd worden”, legt Kimberly. “Dit concept is er in Poperinge nog niet. Een plaats om op het gemak bij te praten, na een restaurantbezoek, is er hier niet. Met onze pop-up bar hopen we om dat te creëren”, vult Tom aan.

De opening moest noodgedwongen een maand uitgesteld worden nadat eind april de gevelbekleding van de achterkant van de bowling instortte. “Onze planning werd goed in de war gebracht. Het waren onvoorziene omstandigheden die heel jammer waren, maar er was niets aan te doen. Mensen reageerden heel steunend en onze bezoekers zijn gelukkig blijven komen. Onze speeltuintje stond er net, toen het werd vernield tijdens de instorting, maar het komt zeker terug. Er wordt hard gewerkt en tegen het bouwverlof zou het achter de rug moeten zijn”, zegt Kimberly. “Ons eerste jaar is heel positief uitgedraaid en we hebben meer kunnen verwezenlijken dan we voor ogen hadden. We proberen evenementen op poten te zetten waarbij we verschillende mensen aantrekken. Kinderfeestjes, OKRA, gezinnen, personeelsfeesten.. Heel veel mensen komen over de vloer en dat is leuk om te zien.”