Bowling de Goe Smete heropent op maandag 8 juni Laurie Bailliu

05 juni 2020

14u34 0 Poperinge Ook bowling de Goe Smete en het bijhorende restaurant in Poperinge heropent op maandag 8 juni om 16 uur.

Uitbaters Tom Turkelboom en Kimberly Blomme van bowling de Goe Smete in Poperinge halen opgelucht adem. Vanaf maandag 8 juni om 16 uur mag de bowling én hun restaurant opnieuw open. Er wordt gevraagd om vooraf te reserveren om zeker te zijn van je plaats. Groepen van maximum 10 personen worden toegelaten. Reserveren kan via bowling.poperinge@degoesmete.be of telefonisch via 057/37.79.80. De zaakvoerders zullen enkele maatregelen hanteren om de veiligheid te kunnen garanderen. “Ballen, schoenen, tafels, stoelen, toiletten... worden regelmatig ontsmet. Schoenen zullen moeten gevraagd worden aan de schoenenruimte en worden telkens ontsmet. Er liggen een beperkt aantal ballen, van ieder gewicht 1 per baan. Deze moeten op dezelfde baan blijven, geen ballen van andere banen nemen. Tussenin worden de ballen telkens ontsmet”, zo communiceert de bowling De Goe Smete.

“Bestellen aan de bar is niet mogelijk. Betalen kan via payconiq of draadloos bancontact. Omdat we moeten voldoen aan de sociale afstand kunnen we niet alle banen en tafels gebruiken, maar we benutten wel ons benedenzaal, bovenzaal en twee terrassen. Er wordt geen meerprijs gerekend en we voorzien het nodige voor uw veiligh, maar we rekenen ook op jullie persoonlijke hygiëne. Daarnaast vragen we respect voor de bepaalde regels waar we ons aan moeten houden.” Vanaf juli is er opnieuw barbecue en ook de zomerbar met cocktails, mocktails en tapas er dan opnieuw.