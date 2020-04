Bouwkamp in Nepal voor leerlingen en leerkrachten Sint-Janscollege uitgesteld Laurie Bailliu

15 april 2020

15u09 1 Poperinge Enkele leerlingen en leerkrachten van het Sint-Janscollege in Poperinge zouden deze paasvakantie, samen met Actie Scholen Nepal vzw, op bouwkamp trekken naar Nepal. Door de coronacrisis werd de reis uitgesteld tot de herfstvakantie.

Actie Scholen Nepal (ASN) ging dit jaar een samenwerking aan met leerlingen en leerkrachten van het Sint-Janscollege in Poperinge en zouden deze paasvakantie mee op inleefreis en bouwkamp gaan. “Uiteraard waren de leerlingen heel ontgoocheld toen de Nepalreis moest worden uitgesteld. In de dagen voor de beslissing had iedereen immers nog wel de hoop dat de reis zou kunnen doorgaan, omdat in Nepal nog geen sprake was van corona. Van de ene dag op de andere veranderde de situatie heel snel”, vertelt leerkracht Veronique Raedt. “Plots kwam de mededeling dat iedereen die in Nepal binnenkomt 14 dagen in quarantaine moet. En dat was natuurlijk een bom die in de groep viel, een grote ontgoocheling omdat iedereen al aan het aftellen was naar het vertrek op 3 april.”

Renovatie

De organisatie richt zich op twee scholen in Nepal. Een school voor kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en bijkomende stoornissen, zoals autisme, gedragsmoeilijkheden en andere. Een tweede school ligt in Sarangkot (Pokhara). “Gelukkig konden we tamelijk snel met ASN en de reisorganisatie waar de vluchten geboekt werden tot een akkoord komen om de reis uit te stellen tot de herfstvakantie. We kregen de toestemming van de directie om de reisduur te behouden. De deelnemers zijn allemaal leerlingen uit het vijfde jaar en dus kunnen zij volgend schooljaar ook allemaal mee. Ook de klimaatomstandigheden zijn vergelijkbaar met die in april. Dat de reis niet afgelast werd maar uitgesteld, was een grote troost voor de leerlingen.”

Het doel van de reis blijft ook ongewijzigd. “We zullen meehelpen aan de renovatie van de klaslokalen van het Day Care Center in Sarangkot. Dat is een kleuterschooltje waar kleuters zonder en met leerachterstand schoollopen. De klaslokalen hebben een flinke opknapbeurt nodig. De betonnen vensterbanken worden hersteld, de gaten in de muren gevuld, de vloer wordt met vinyl bekleed. Ons werk zal vooral bestaan uit het schilderwerk. Tegelijk is het een inleefreis voor de leerlingen. Ze zullen in Sarangkot logeren in vier gastgezinnen. Dat geeft hen de gelegenheid kennis te maken met de leefwereld van Nepalese families en hun kinderen. Daarnaast kunnen ze in Pokhara en later in Kathmandu kennis maken met de cultuur en er is een avond voorzien om met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen...​”, vertelt Veronique.

Enige juiste beslissing

“Enige dagen na onze beslissing werd het ook snel duidelijk dat de hele wereld ‘stilstaat’ en dat het dus inderdaad de énige juiste beslissing was. Vrijdag 3 april was voor sommige leerlingen nog een beetje een lastige dag, dat was immers onze vertrekdatum. Maar ondertussen is iedereen wel tevreden dat de reis werd uitgesteld en niet afgelast.”