Boekvoorstelling ‘Saudade’ en woordenveiling tijdens opening Kunstenfestival Watou LBR

18 juni 2019

Met de opening van het poëzie- en kunstparcours Kunstenfestival Watou wordt het nieuwe boek van artieste Laura De Coninck voorgesteld. Het boek heet ‘Saudade’ en dat is ook het thema van Kunstenfestival Watou 2019. Aan de voorstelling van het boek wordt een veiling van woorden gekoppeld.

Het campagnebeeld voor de affiche van het poëzie- en kunstparcours Kunstenfestival Watou is ‘SAUDADE - Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’ is er eentje dat werd getekend door Laura De Coninck. De dochter van Herman de Coninck heeft nu ook, met uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts en in samenwerking met Kunstenfestival Watou, een nieuwe boek uitgebracht ‘’Saudade’. Het boek wordt met de opening van het belevingsfestival op zaterdag 29 juni voorgesteld.

“Het boek is een uniek concept. ‘’Saudade’ is een boek met een lange voorgeschiedenis die kort verteld kan worden. Eerst was er de emotie, dan het woord en uiteindelijk: het beeld. En laat ‘Saudade’ nu net het thema zijn van het Kunstenfestival, de perfecte gelegenheid dus. De beelden zie je in het boek, de woorden worden per opbod verkocht”, klinkt het bij de uitgeverij. De zinnen waar je op kan bieden, staan op een stempel, voor de kenners een messing preegstempel. “Er zijn 10 zinnen en die staan los van elkaar. Wie een boek koopt tijdens de boekvoorstelling, krijgt een van de 10 zinnen geblinddrukt in het boek dat vervolgens gesigneerd wordt door Laura. De messing stempels worden geveild”, legt Lieselotte Moeyaert van vzw Kunst uit. De Vlaams acteur en scenarioschrijver Nico Sturm wordt voor de gelegenheid veilingmeester.

Bestel je gratis tickets via: www.billetto.be/e/primeur-woordenveiling-boekvoorstelling-laura-de-coninck-Tickets-362716. De voorstelling start om 15 uur in de parochiezaal, Blauwhuisstraat 5 in Watou.