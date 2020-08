Boekhouder opent crèche in Abele: “Op vraag van de Poperingse basisscholen, maar ook een beetje voor mijn personeel” Laurie Bailliu

28 augustus 2020

14u10 0 Poperinge In Abele opent op 1 september crèche La Belle de deuren. De nieuwe crèche ligt naast vrije basisschool De Kleine Prins en biedt plaats aan achttien kindjes tot 2,5 jaar. Een aantal plaatsen zijn voorbehouden voor medewerkers van Accountancy kantoor RFN, dat investeerde in de crèche. “Ik draag de school en de gemeenschap van Abele een warm hart toe”, vertelt zaakvoerder Marnix Cornette van RFN.

De Kleine Prins en RFN zijn al jaren goeie buren. Onze zaak ligt niet ver van de basisschool en we kennen elkaar al jaren”, zegt zaakvoerder Marnix Cornette van RFN. “Directrice An Tillie sprak me aan toen het pand naast de school te koop kwam te staan. Ze polste of ik het zag zitten om te investeren in een crèche voor de kleinsten. Ik draag de school en de gemeenschap van Abele een warm hart toe en sprong al snel op de kar. Bovendien kan ik met deze kinderopvang mijn eigen medewerkers een kwaliteitsvol opvanginitiatief aanbieden en komt er weer wat extra leven in de brouwerij in Abele.”

In de crèche is plaats voor achttien kindjes tot 2,5 jaar. “Kinderopvang vinden is vaak geen evidente zoektocht voor jonge ouders. Met deze achttien plaatsen hopen we uiteraard ook een doorstroom te genereren naar De Kleine Prins. Daar volgen nu tachtig leerlingen les, waarvan een op de vier uit Frankrijk komt. De directrice zegt altijd al lachend dat de nieuwe kleuters tegen Kerstmis de twee talen perfect begrijpen. Zo is het kleine grensschooltje zeker een meerwaarde voor de ontwikkeling van de kinderen, net zoals de crèche dat zal zijn”, meent Cornette.

Al volzet

“Dit wordt een luxe opvang. Het werd prachtig uitgewerkt en straalt een huiselijke sfeer uit. Daarnaast is het ook een pluspunt dat de opvang zo dicht bij de school ligt”, zeggen directrice Linda Vanhee van De Kleine Prins en algemeen directeur An Tillie van de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge. Onthaalouders Joke Sieuw en Eline Desmet zullen de crèche uitbaten en werken voor kinderopvangdienst Felies. “Mijn zoontje Mattéo is net negen maanden en zal elke woensdag met me meekomen naar de créche. De andere dagen gaat hij gewoon naar de onthaalmoeder zoals hij dat gewend is”, zegt Eline Desmet uit Boezinge.

Het tarief voor de opvang is gebaseerd op het inkomen van de ouders. “De achttien plaatsen zijn al volzet, maar er zullen regelmatig plaatsjes vrijkomen. De tuin van de crèche zal ook gebruikt worden als buitenklas door de school. Als werkgever ben ik blij dat een beperkt aantal plaatsjes voorbehouden is voor mijn medewerkers. Zo is voor hen de zoektocht iets makkelijker en kunnen ze een beroep doen op een kwaliteitsvolle crèche en hebben ze later ook school dicht bij hun werkplek. De crèche nemen we ook op bij het opstellen van een vacature, want het is een meerwaarde,” promoot Marnix Cornette zijn firma RFN.