Bodybuildster Laure Verbeke neemt binnenkort deel aan de Belgische Kampioenschappen: “Ik ben de beeldhouwer van mijn lichaam” LBR

09 juli 2019

16u21 0 Poperinge Na 21 weken keihard diëten, trainen en werken trok de Poperingse Laure Verbeke enkele weken geleden naar de IFBB Diamond Cup voor haar eerste internationale wedstrijd. Ze behaalde de zesde plaats. “We hoopten op een plaats in de top 6. De ontlading was groot.”

De BIFBB Belgische Kampioenschappen op 26 oktober en IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) Malta International Grand Prix op 31 augustus staan in Laure haar agenda. De Europese Kampioenschappen en de Wereldkampioenschappen houdt Laure ook in het achterhoofd. “De tijd zal uitwijzen of ik die stap zet”, zegt Laure. Door een weddenschap rolde ze de bodybuilding in en zo ging de bal aan het rollen. “Een vriendin daagde mij uit om deel te nemen aan een bodybuildingwedstrijd. Ik stemde in, maar wist totaal niet wat het inhield of wat me te wachten stond. Belofte maakt schuld en ik ging ervoor”, lacht Laure. Na de middelbare school studeerde Laure voor afslankingsconsulente en bewegingscoach. Als voedings- en bewegingscoach geeft Laure anderen een duwtje in de rug voor een gezondere levensstijl.

“Het was een lastig parcours met veel ups-and-downs, maar de bodybuildingkriebel bleef maar groeien. Patrick Alleman is dé persoon die ervoor zorgt dat ik de goeie dingen eet, zwaar genoeg train en alles tot in de details voor mij uitzoekt. Dit is het belangrijkste aan de volledige sport. Een coach en atleet moeten twee handen op één buik zijn, zowel tijdens de goeie als de mindere dagen.”

Beeldhouwer

Als bodybuildster wil Laure mensen inspireren om gezonder te leven en het bodybuilden meer toegankelijk te maken in West-Vlaanderen. Laure was ooit een meisje met een normaal gewicht. Ze telde dag in dag uit calorieën en vergat om te genieten van het leven. “Toen was ik heel ongelukkig . Het gaat niet telkens om de uiterlijke veranderingen, maar ook hoe je evolueert als persoon. Het is een uitdaging om het heft in eigen handen te nemen. Je bent de beeldhouwer van je eigen lichaam”, zegt Laure. “De sport heeft mij doen openbloeien. Ik weet nog heel goed de eerste keren in de fitness. Ik was een beschaamd en stil meisje die met kleine gewichtjes stond te zwaaien. Nu draait het om plezier en ontspanning. Alles verandert na een bezoek in de fitness, of ik nu blij, verdrietig of boos ben of een zware dag heb gehad.”

Wedstrijdvoorbereiding

Om de focus te houden, heeft Laure een uitdaging of deadline nodig en die vond ze in het deelnemen aan bodybuildingwedstrijden. “Een wedstrijdvoorbereiding is zeker niet alleen maar leuk. Je kan niet eten of drinken waar je zin in hebt, je moet sporten ook al is het je vrije dag, je hebt je emoties of humeur minder onder controle, je energielevel daalt, je lichaam raakt vermoeid en kan vaak minder kracht geven tijdens een training. Door de toewijding en inzet zie je telkens meer en meer spieraflijning op je lichaam en dat is dan weer leuk. Elke dag zie je verandering. Je voelt je zelfzekerder.”

Dit jaar werd ze tweede tijdens Siggi’s Open Contest. Op de Brussels Muscles Open Contest behaalde ze de derde plaats. De zesde plaats behaalde ze tijdens haar eerste internationale wedstrijd Diamond Cup Luxembourg. “We hoopten in Luxemburg om in de top 6 te eindigen en het is ons gelukt. Ik ga nooit met te hoge verwachtingen naar een bodybuildingwedstrijd. De teleurstelling is des te groter wanneer je niet de plaats hebt die je wil. De mening of plaatsing door de juryleden zie ik als opbouwende kritiek.”

Belgische titel?

Laure doet de sport met veel plezier, maar toch durft ze af en toe te dromen. “Ik wil echt eens de eerste plaats veroveren en de Belgische titel op mijn naam kunnen zetten. Mijn coach en ik leggen de lat steeds hoger en gaan de wedstrijden op internationaal niveau verderzetten, dus dan wordt het steeds moeilijker. Wat de toekomst brengt, is onvoorspelbaar. Nu ligt de focus voor mezelf op het handhaven van mijn zwakke plekken zodat ik bij mijn volgende wedstrijd een nog betere shape kan neerzetten.”