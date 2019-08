Bloksquare-light in bibliotheek De Letterbeek LBR

07 augustus 2019

Studenten met herexamens kunnen vanaf donderdag 8 augustus terecht in bibliotheek De Letterbeek. Ze kunnen er elke blokken van 8 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Op woensdagvoormiddag 14 en 21 augustus (Popsjot) en woensdagnamiddag 4 september (boekenkaftdag) is er geen bloksquare door ingeplande activiteiten in de bib. Bloksquare-light is open tot en met vrijdag 6 september.