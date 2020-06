Blij weerzien tussen Poperingse cafébazen en klanten: “Eindelijk mogen we weer komen” Laurie Bailliu

08 juni 2020

16u45 0 Poperinge Na drie maanden verplichte sluiting was het maandag 8 juni eindelijk zover: de horeca mocht opnieuw hun klanten ontvangen. Ook in Poperinge waren de cafébazen en klanten gelukkig om elkaar weer te mogen zien. “Zolang nergens mogen gaan. Het was verschrikkelijk.”

Kristof Roegiers en Nele Saelens van café St. Georges op de Grote Markt in Poperinge zijn er maandag meteen ingevlogen. “Mensen zijn blij dat ze weer buiten mogen komen. De klanten die we nu over de vloer krijgen, zijn hier voor de gezelligheid en voor het samenzijn, dat merk je. Ze zijn blij om weer eens iemand te zien en om een praatje te slaan”, zeggen Kristof en Nele.

We zijn blij dat we weer mogen openen en dat we onze klanten weer kunnen zien. Maar tegelijk zijn we ook wat bang. We hebben geïnvesteerd in drank en eten, maar zekerheid dat mensen zullen komen, hebben we niet. Kristof Roegiers, café St. Georges

“Of ik blij ben dat we weer mogen openen? Ja en nee. Drie maanden moeten sluiten, is lang en zeker niet makkelijk. Ik was zelfs even het recept van mijn pannenkoeken vergeten, dat wil al iets zeggen”, lacht Kristof. “We zijn zeker blij dat we weer mogen openen en dat we onze klanten weer kunnen zien. Maar tegelijk zijn we ook wat bang. We hebben geïnvesteerd in drank en eten, maar zekerheid dat mensen zullen komen, hebben we niet. Het is voorlopig nog kalm, maar het is natuurlijk pas maandag. Toch merk je wel dat mensen wat afwachtend zijn.”

Sociaal contact

Ontsmettingsmiddel staat je op te wachten wanneer je het café binnenwandelt en pijlen op de grond maken je wegwijs. “Het moet, dus doen we het ook. Net hetzelfde met onze mondmaskers. Het is wat vervelend, maar het is niet anders.”

Klanten Andrea en Gilbert krijgen hun koffie geserveerd en vooral Andrea is gelukkig dat ze opnieuw uit haar kot kan komen. “Drie maanden nergens mogen gaan. Het was verschrikkelijk”, zegt ze geëmotioneerd. “Niemand mogen zien, amper contact hebben met mensen. Ik vond het echt lastig. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn, maar ik ben blij dat ik weer een koffietje mag komen drinken.”

Renovatie

Uitbaters Lieven Meulenaere en Kathy Pareyn van café In de Ster uit Sint-Jan-ter-Biezen ontvingen de klanten in hun gerenoveerde café. “Het is natuurlijk wel jammer om op deze manier ons nieuwe café te openen, maar het is nu eenmaal zo. In oktober, als we hier vier jaar cafébaas zullen zijn, zullen we de renovatie echt vieren”, knipoogt Lieven. “Het is nu nog rustig, maar als de werkdag erop zit, zal dat wel veranderen. We zien nu vooral vaste klanten en het is aangenaam om hen na zo’n lange tijd terug te zien. De klanten zijn natuurlijk ook wat onder de indruk dat het café er helemaal anders uitziet, maar ze zijn positief.”

Hendrik, Frans, Marc en Patrick waren alvast van de partij. “We zijn blij dat we weer mogen komen en dat we elkaar weer kunnen zien. Het heeft lang genoeg geduurd”, vinden ze.