Binnenkort multimovepad in Poperinge en Vleteren Laurie Bailliu

02 oktober 2020

17u23 0 Poperinge Het nieuwe multimovepad in Poperinge en Vleteren kan binnen enkele weken verkent worden. Kinderen kunnen op het multimovepad hun bewegingsvaardigheden oefenen op de verschillende speelimpulsen, die uit natuurlijke elementen van het bos gemaakt zijn.

Op het domein van De Lovie en in de Sint-Sixtusbossen komt een traject van ongeveer vijf kilometer. Het traject bestaat uit twee lussen die allebei starten op de parking bij de Canadabossen. In de komende weken wordt het traject volledig afgewerkt. De wandeling kan je vanaf half oktober zelf kan ontdekken. Het multimovepad komt er in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos, De Lovie en de gemeente Vleteren. De stad engageert zich om één speeltoestel aan te leggen, daarnaast neemt het de jaarlijkse controles van de speelimpulsen op zich.