Binnenkort ‘‘Mézièreplein’ als straatnaam in Watou? Laurie Bailliu

27 februari 2020

16u39 0 Poperinge Zeven nieuwe woningen komen langs de Douvieweg in Watou. De aanleg van een nieuwe parking met 15 parkeerplaatsen wordt voorzien. Voorgesteld wordt om aan de nieuwe straat en de nieuwe parking de naam ‘Mézièreplein’ te geven.

Langs de Douvieweg in Watou ter hoogte van de Moenaardestraat komen 7 nieuwe woningen. Naast de aanleg van wegenis en riolering in het kader van de ontsluiting van de woningen, is ook de aanleg van een nieuwe parking met 15 parkeerplaatsen voorzien. Het Brennepark is bereikbaar via 2 toegangen, zijwegen van de Douvieweg. De eerste toegangsweg heeft geen aparte naam. In de tweede toegangsweg voorziet De Mandel vijf woningen. Deze toegangsweg krijgt ook de naam Douvieweg.

De nieuwe straat en de nieuwe parking, samen met de bestaande wegen palend aan het Brennepark, zou de naam ‘Mézièreplein’ krijgen. Dat voorstel werd principieel vastgesteld. Deze naam verwijst naar de contacten tussen Watou en de Franse gemeente Mézières. Een definitieve beslissing door de raad zal volgen na openbaar onderzoek en na advies van de culturele raad.