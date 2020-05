Binnenkort een officiële certifiëring voor plantmateriaal van hop? Laurie Bailliu

08 mei 2020

16u41 0 Poperinge Vlaams Parlementslid voor CD&V en schepen in Poperinge Loes Vandromme kaartte op vraag van de vzw Hop de hopteeltsector aan, in de commissie landbouw van het Vlaams Parlement. De Poperingse schepen vroeg minister van Landbouw Hilde Crevits hoe ze stond tegenover de vraag uit de sector om een officiële certifiëring van plantmateriaal voor hop in te voeren. De minister beloofde in overleg te treden met de betrokkenen om tot een gedragen voorstel te komen.

“Poperinge is niet alleen de hoofdstad van het goede leven, de stad is ook het epicentrum voor de Belgische hop. Hop is één van de belangrijkste basisingrediënten voor de productie van bier. Samen met de hoptelers en begeleidende instanties ijvert de Stad Poperinge al vele jaren voor het behoud van de Belgische hop en werkt men aan een toekomstgerichte en stevige positie op de internationale hopmarkt”, zegt Vlaams Parlementslid voor CD&V en eerste schepen in Poperinge Loes Vandromme.

Eigen veredelingsprogramma

Buitenlandse onderzoekscentra zijn er al langer mee bezig, maar recent werd ook een eigen veredelingsprogramma in België opgestart. Een goede zaak, want nieuwe hopvariëteiten uit buitenlandse centra kunnen alleen in het land van herkomst geteeld en gecommercialiseerd worden. Vzw Hop, onder leiding van voorzitter Joris Cambie en schepen Kris Notebaert, richtte samen met een aantal copromotoren zoals Inagro en het Ilvo, een eigen veredelingsprogramma op. Via het Europees subsidieprogramma Leader werd een projectdossier ‘HopBel- ontwikkelen van streekeigen Belgische hopvariëteiten’ ingediend en goedgekeurd. Op 1 januari 2020 kon er gestart worden.

“Ondertussen stelt men op het terrein vast dat meer en meer hoptelers hopplanten vermeerderen en verkopen op hun eigen bedrijf voor particulier of professioneel gebruik, zonder bijhorend essentieel plantenpaspoort. Bij verkoop en transport binnen de EU moeten bepaalde plantensoorten, waaronder ook plantmateriaal voor hop, echter wel vergezeld zijn van een plantenpaspoort”, legt schepen Vandromme uit. “Hop is een paspoortplichtige plant, maar toch bestaat hier geen Vlaamse reglementering voor. Tot voor kort vormde er zich geen probleem, omdat er geen vermeerdering of verkoop van plantmateriaal gebeurde. Maar sinds een tijdje is deze situatie dus gewijzigd.”

Officiële certifiëring

De stad en de vzw Hop zijn, samen met de betrokken hoptelers en de begeleidende instanties, vragende partij om hier de nodige Vlaamse reglementering rond te voorzien onder de vorm van een besluit van de Vlaamse Raad. Zo kan de officiële certifiëring in Vlaanderen gebeuren en dat is een noodzaak voor de ontwikkeling en verdere commercialisering van streekeigen hopvariëteiten.

Vlaams Parlementslid voor CD&V en eerste schepen in Poperinge, Loes Vandromme, vroeg de minister van Landbouw Hilde Crevits tijdens een onlinevergadering van de commissie landbouw, hoe ze tegenover de vraag uit de sector stond en wat haar plannen hieromtrent zijn. “Het gebeurt niet vaak dat de sector zelf om bijkomende reglementering vraagt, natuurlijk. Maar dit is wel een logische vraag. De minister beloofde deze vraag dan ook te bestuderen en alle pro’s en contra’s voor een regelgeving, eerst goed afwegen”, zegt Loes Vandromme.

“We moeten dat heel doordacht doen en de commerciële meerwaarde afwegen tegenover die van gecertifieerde kwaliteit. Het kan niet de bedoeling zijn dat we Vlaamse hoptelers verplichten om met een officieel certificaat te werken, terwijl we hen zo met een concurrentienadeel tegenover hun collega’s in andere Europese landen zou opzadelen”, besloot minister van Landbouw Hilde Crevits. Binnenkort mag de sector in elk geval een uitnodiging tot overleg ontvangen.