Binnenkort captatieverbod in de Westhoek? LBR

08 juli 2019

18u16 0 Poperinge In de Zuidijzerpolder mogen landbouwers vanaf morgen geen water meer oppompen. Of dat verbod ook voor de rest van West-Vlaanderen zal gelden, wordt deze week beslist tijdens een droogte-overleg met de gouverneur.

Het bestuur van de Zuidijzerpolder bij Lo-Reninge, ten zuiden van de IJzer, heeft beslist om een captatieverbod op te leggen vanaf dinsdag 9 juli. Dit deden ze door de aanhoudende droogte en het kritieke peil in enkele waterlopen. Alle captatievergunningen voor beregening van gewassen vanuit de onbevaarbare waterlopen zijn voor onbepaalde duur geschorst. Captatie vanuit de bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, blijft voorlopig wel nog toegestaan.

Mogelijk wordt dat verbod uitgebreid naar de hele provincie. In het oosten ziet het waterpeil er nog niet ernstig uit, maar in de Westhoek zou dat wel het geval kunnen zijn. Later deze week is er een droogte-overleg met de gouverneur. Dan wordt er beslist of een captatieverbod zal gelden voor de hele provincie. De Poperingse schepen Kris Notebaert had nog nieuws gekregen over een mogelijks captatieverbod. “We ontvingen wel een draaiboek van de gourverneur wat we moeten ondernemen als er een captatieverbod komt.”