Binnenkort burgerlijk huwelijk in het Hopmuseum? Laurie Bailliu

07 juli 2020

16u56 0 Poperinge In verschillende gemeenten is het mogelijk om het burgerlijk huwelijk te laten voltrekken op locatie en dus niet meer alleen in de trouwzaal van het stadhuis. Raadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) wilde weten of Poperinge ook werk maakt van trouwen op locatie.

“Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het burgerlijk huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo’n plaats heeft aangewezen. Terwijl het sindsdien in nogal wat gemeentes mogelijk is om op locatie (in volle eigendom van de stad) te trouwen, hinkt Poperinge wat achterop en blijven jonggehuwden gebonden aan de trouwzaal. Zal het stadsbestuur van Poperinge op korte termijn huwen op locatie mogelijk maken?”, wilde raadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) weten.

Begin 2020 had ik de vraag gesteld aan de dienst Burgerzaken om even te verzamelen hoe de regelgeving in andere steden en gemeenten hieromtrent was. Toen ik de vraag stelde of het bijvoorbeeld mogelijk zou zijn om huwelijken te voltrekken in het Hopmuseum, kreeg ik vanuit de dienst wel onmiddellijk een aantal opmerkingen. Men gaf aan dat het niet zo evident is”, zei schepen van burgerzaken Loes Vandromme (CD&V). “De huwelijken doe ik ook meestal alleen. Als de collega’s vervangen, gaat soms wel eens een ambtenaar mee om te helpen. Er zijn niet zoveel personeelsleden op de dienst burgerzaken. We werken op afspraak, maar het is niet de bedoeling dat mensen nog langer moeten wachten. Daarnaast is de tijd tussen de verschillende huwelijken belangrijk. Op 8 juli zijn er 6 huwelijken gepland, als ik me niet vergis. Als je dan op locatie gaat, moet daar ook wel rekening mee gehouden worden. Het volledige organisatorische aspect moeten we meenemen in de overweging om op andere locaties huwelijken te kunnen laten doorgaan. Zelf ben ik het niet ongenegen. Als we de poort openzetten naar andere locaties zullen we altijd wel mensen hebben die om één of andere reden een specifieke locatie willen aanhalen of verkiezen en dat is niet mogelijk. Toch willen we wel zeker op zoek gaan naar de locaties waar het mogelijk is en één daarvan kan het Hopmuseum zijn.”