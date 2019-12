Bijna Winter in Poperinge: ijspiste, rupsbaan, winterkiosk en chalets LBR

11 december 2019

17u01 0 Poperinge De Grote Markt in Poperinge lijkt meer en meer op een kerstdorp. Op vrijdag 13 december opent Winter in Poperinge. Het winterprogramma vind je hieronder.

Van 13 december tot en met 5 januari wordt de Grote Markt opnieuw ondergedompeld in kerstsfeer tijdens ‘Winter in Poperinge’. Zoals elk jaar staat er een unieke attractie op de pui van het stadhuis. “We kozen voor een nostalgische rupsbaan uit 1921, die voor het eerst naar de Westhoek komt”, zegt centrummanager Florentien Lahoutte. “De chalets op de kerstmarkt worden opnieuw uitgebaat door Poperingse verenigingen of goede doelen. Daarnaast is er uiteraard ook een overdekte ijspiste en een Winterkiosk waar tal van (lokale) artiesten hun opwachting zullen maken.”

Volgende verenigingen zullen tijdens ‘Winter in Poperinge’ een chalet uitbaten: KFC Poperinge, vzw Keikoppencarnaval, Curieus, Moeder Bladluis, The Frontliners, Boksclub Poperinge, BBC Poperinge, WTC Hoppeland en Tomac Team.

Tijdens het openingsweekend worden leuke optreden voorzien:

* Vrijdag 13 december: Officiële opening van de kerstmarkt, de schaatspiste en de rupsbaan om 19.30 uur. tussen 19 uur en 22 uur kan een foto genomen worden bij Hoppiephotobox! WRadio Live zorgt voor een streepje muziek.

*Zaterdag 14 december: Een overdekt koetsritje is mogelijk tussen 14 uur en 17 uur doorheen het stadscentrum. De koetsen vertrekken vanop de Grote Markt, nabij de Sint-Bertinuskerk. Om 20.30 uur maakt de West Corner Brass Band zijn opwachting op de Winterkiosk.

*Zondag 15 december: Vanaf 16 uur zingt de vierkoppige band The Lovebirds accoustische covers waarbij romantiek en nostalgie primeert.

Het kerstprogramma ziet er goed gevuld. Noteer alvast volgende evenementen en openingstijden in de agenda:

KERSTDORP

De chalets zijn tijdens de week open van 14 uur tot 22 uur. Op vrijdag- en zaterdagavond van 14 uur tot 1 uur en op zondag van 14 uur tot 23 uur. Uitzonderlijk vroeger gesloten op dinsdagen 24 en 31 december om 17 uur. Uitzonderlijk later open op woensdagen 25 december en 1 januari om 16 uur. Op zondag 5 januari opent de kerstmarkt al om 11 uur.

WINTERKIOSK

* Zaterdag 14 december (20.30 uur): West Corner Brass Band

* Zondag 15 december (16 uur): The Lovebirds

* Vrijdag 20 december (19 uur): Moona Lissa

* Vrijdag 20 december (21.30 uur): DJ Gregory White

* Zaterdag 21 december (16.30 uur): Rudi Leniere

* Zaterdag 21 december (18 uur): Klimdraad

* Zaterdag 21 december (20.30 uur): Rolling Notes Streetband

* Zondag 22 december (14 uur): Hoed Hespeeld

* Zondag 22 december (18 uur): Body Fit

* Vrijdag 27 december (19 uur): Greet Verstraete

* Vrijdag 27 december (21.30 uur): DJ-Steve

* Zaterdag 28 december (16 uur): Blitz

* Zaterdag 28 december (19 uur): Triple Sec

* Zondag 29 december (19 uur): Gentlemen

* Vrijdag 3 januari (19 uur): SOZO

* Vrijdag 3 januari (21.30 uur): DJ WLS

* Zaterdag 4 januari (20.30 uur): Goe Vals en Uit De Moate

* Zondag 5 januari (14 uur): ’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor

POPERINGE ON ICE

Op de overdekte schaatspiste van 336 m² kan er opnieuw geschaatst worden voor 6 euro (schaatsen inbegrepen). Open iedere dag van 14 uur tot 22 uur. Op vrijdag-, zaterdag en zondagavond tot 23 uur. Uitzonderlijk vroeger gesloten op dinsdagen 24 en 31 december om 17 uur. Uitzonderlijk later open op woensdagen 25 december en 1 januari om 16 uur. Op zondag 5 januari opent de ijspiste al op 11 uur.

RUPSBAAN

Wie heeft zin in een ritje op een nostalgische rupsbaan uit 1921 en dat op de Grote Markt van Poperinge? De attractie is elke dag open van 14 uur tot 19 uur, in het weekend van 14 uur tot 21 uur, op maandagen 24 en 31 december van 14 uur tot 17 uur en op dinsdagen 25 december en 1 januari van 16 uur tot 19 uur en op zondag 5 januari van 11 uur tot 21 uur. Voor twee ritjes, betaal je 3,5 euro.

INITIATIE IJSHOCKEY

The Jets Gullegem trakteren opnieuw op een initiatie ijshockey. Handschoenen zijn verplicht en kunnen schaatsen is een vereisten voor wie wil deelnemen. Kinderen en jongeren tot 16 jaar kunnen zich inschrijven. Op maandag 23 december en vrijdag 27 december is er een initiatie telkens van 10 uur tot 12 uur. Deelnemen kost 6 euro en moet je betalen aan de kassa van de ijspiste aan het begin van de initiatie. Inschrijven is verplicht en kan via lokale.economie @poperinge.be met vermelding van de naam en leeftijd van het kind.