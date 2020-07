Biezenhoeve in Watou is even kampeerterrein: “Fantastische ervaring” Laurie Bailliu

26 juli 2020

13u29 0 Poperinge Geert Vandenbussche en Sofie Vanpeperstraete van de belevingsboerderij De Biezenhoeve in Watou ontvingen dit weekend jong en oud op hun pop-upkampeerterrein. “Het werd een leuke overnachting. Het is zo ontzettend fijn en verrijkend om mensen op onze boerderij te ontvangen”, zegt Sofie.

“Een 25-tal gasten genoot van een nachtje kamperen”, vertelt Sofie. “We konden een programma met heel wat activiteiten aanbieden. Onze deelnemers gingen op verkenning in de stallen en hielpen de boer een handje. ‘s Avonds smulden ze van worstenbroodjes, met vlees dat geroosterd werd op een vuurschaal, en luisterden ze naar spannende verhalen bij het kampvuur. Zondagmorgen konden de kampeerders proeven van een heerlijk ontbijt met hoeveproducten. Als afsluiter hadden we nog een yoga-initiatie in de weide.” De kampeerders werden bovendien getrakteerd op een bijzonder spektakel, want tijdens hun verblijf werd een kalfje geboren.

De kampeerders genoten volop van wat quality time met hun oogappels. “Het was een fantastische ervaring”, zegt mama Juliette Ruckebusch, die er verbleef met dochter Axelle. “We hebben ons erg geamuseerd tijdens de activiteiten.”

Coronamaatregelen

Ook op het pop-upkampeerterrein werd rekening gehouden met de coronamaatregelen. “Er werd zo veel mogelijk per bubbel gewerkt. Daarnaast werd bij het ontbijtbuffet gebruik gemaakt van een ‘bestelbon’. De kampeerders kregen een overzicht van wat op het menu stond en op die manier konden ze ons doorgeven wat ze graag wilden eten. Uiteraard was er ook ontsmettingsgel voorzien en werden mondmaskers gedragen.” Geert Vandenbussche en Sofie Vanpeperstraete kregen voor het pop-upkampeerterrein hulp van Inagro en van coach Mieke Vergote van Miessentiel.