Biertje drinken voor het goede doel met frontman Channel Zero: zythologe leert je genieten van gerstenat met bijpassend gerecht LBR

08 oktober 2019

17u52 1 Poperinge De Poperingse bierkenner Kristel Logie zamelt met een bierproeverij via De Warmste Week van Studio Brussel geld in voor rusthuis OLV Gasthuis en Werkgroep Verder. De zythologe kan rekenen op de steun van Franky De Smet-Van Damme, frontman van Channel Zero.

Bierkenner Kristel Logie wil opnieuw haar steentje bijdragen tijdens De Warmste Week van Studio Brussel. “Dit jaar ga ik een bierproeverij organiseren ten voordele van twee goede doelen: Werkgroep Verder en rusthuis OLV Gasthuis. Werkgroep Verder (na Zelfdoding) krijgt dit jaar speciaal aandacht van mij. Ik heb namelijk zelf twee vrienden in één jaar verloren door zelfdoding. Ik heb deze organisatie gekozen als steun voor mijn twee vriendinnen die alleen achterblijven met hun kinderen”, legt Kristel uit. “Als administratief bediende werk ik op de dienst Thuisverpleging voor OLV Gasthuis. De bewoners liggen me nauw aan het hart, want zelf heb ik twintig jaar in de zorg gewerkt. De dienst Thuisverpleging zal me tijdens de workshop ook een handje helpen bij het klaarzetten en opdienen.”

Turbeau Noir

Vorig jaar heeft Kristel een actie gelanceerd om warme biervoetjes te breien en daarmee heeft ze 1.200 euro ingezameld. “Dit jaar wil ik de focus leggen op genieten van bier op een respectvolle manier, met tips hoe bier bij gerechtjes kunnen geserveerd worden, van aperitief tot dessert. Er staat nog te vaak wijn op tafel of koffie bij het dessert”, vindt Kristel. Daarom ontvangt ze op dinsdag 22 oktober om 19 uur met plezier alle deelnemers in rusthuis Emmaüs in Poperinge. De zythologe krijgt dit jaar steun van Franky De Smet-Van Damme, frontman van Channel Zero. “Hij komt met enthousiasme vertellen waarom hij zijn eigen bier - Turbeau Noir - heeft laten brouwen. Met een lekker gerechtje erbij. Franky is een fantastisch persoon om mee samen te werken. Ik ben blij dat hij het zag zitten om naar Poperinge af te zakken en om samen de avond tot iets leuks te maken”, glundert Kristel. “Ik heb Franky vorig jaar leren kennen op het Brugs bierfestival. Nadien hebben we samen afgesproken om iets op poten te zetten.”

Sponsors

Tijdens de workshop voor De Warmste Week worden vijf bieren gedegusteerd met een bijpassend hapje. “De bieren zijn van Brouwerij Leroy, De Plukker, St. Bernardus, Turbeau Noir van brouwerij Strubbe en brouwerij De Poes. Alle bieren zijn door de brouwerijen gesponsord. Die dragen mijn actie zo ook een warm hart toe en alle hapjes zijn door plaatselijke handelaars gesponsord. Het geld kan zo volledig naar de goede doelen gaan en daar ben ik mijn sponsors enorm dankbaar voor.”

Iedereen kan deelnemen aan deze activiteit, maar er is slechts plaats voor tachtig mensen en we zitten al aan vijftig inschrijvingen. Snel zijn is dus de boodschap Zythologe Kristel Logie

Wie er wil bij zijn, wacht best niet te lang meer. “Iedereen kan deelnemen aan deze activiteit, maar er is slechts plaats voor tachtig mensen en we zitten al aan vijftig inschrijvingen. Snel zijn is dus de boodschap.” Inschrijven kan tot 17 oktober door dertig euro per persoon te storten op rekeningnummer van Kristel op BE31 6528 5541 1255, met vermelding van je naam. Meer info op 0494/11.60. 87 of www.zytholoogkristel.be.