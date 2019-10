Bierproeverij met frontman Channel Zero levert 2.000 euro op voor goede doel LBR

24 oktober 2019

17u48 0 Poperinge De Poperingse bierkenner Kristel Logie heeft ook dit jaar geld ingezameld voor een goed doel via de Warmste Week van Studio Brussel. Een uitverkochte bierproeverij met Franky De Smet-Van Damme van Channel Zero heeft tweeduizend euro in het laatje gebracht.

“Het werd een enorm succes en was met tachtig mensen uitverkocht. Ik heb zelfs enkele mensen moeten weigeren. Jammer genoeg laat mijn agenda het niet toe een tweede proeverij voor het goede doel te organiseren, maar volgend jaar organiseer ik dit zeker weer”, vertelt de zythologe.

De Poperingse kon rekenen op steun van Franky De Smet-Van Damme, frontman van Channel Zero. Met haar bierproeverij zamelde Kristel geld in voor twee goede doelen: Werkgroep Verder (na Zelfdoding) en rusthuis OLV Gasthuis. “Ik had nooit gedacht dat ik tweeduizend euro zou kunnen inzamelen. Ik ben heel tevreden.”

Kristel trakteerde haal deelnemers op een totaalbelevenis. “Dit jaar wilde ik de focus leggen op genieten van bier op een respectvolle manier, met tips hoe bier bij gerechtjes kunnen geserveerd worden, van aperitief tot dessert. Sommige mensen kwamen speciaal voor Franky en het doet me deugd om ook die mensen te bereiken en al zeker als ze achteraf enthousiast zijn. Steeds meer mensen appreciëren bier en eten.”