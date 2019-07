Bierliefhebbers worden verwend op tweede Vleteren Craft Beer Festival LBR

07 juli 2019

09u55 0 Poperinge De Vleterse bierproeversvereniging The Beer Pilgrims ontving opnieuw heel wat bierliefhebbers tijdens hun tweede editie van het Vleteren Craft Beer Festival (VCBF).

Nationale en internationale brouwerijen zijn dit weekend present op het Vleteren Craft Beer Festival (VCBF). “Deze editie wilden we alle West-Vlaamse brouwerijen echt de nodige aandacht geven. De VCBF-bezoekers kunnen kiezen uit meer dan 150 bieren, geproduceerd door ambachtelijke brouwers en microbrouwerijen uit verschillende landen”, zegt Bjorn Baron van het organiserende bierproeversvereniging The Beer Pilgrims Vleteren.

De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren trok zoals verwacht aandacht, maar ook de andere aanwezige brouwerijen konden rekenen op hun proevers. Het Sint-Sixtusijs, het festivalijs met Westvleteren 12 van de Sint-Sixtusabdij, kon er ook geproefd worden. Het ijs werd bereid door ijssalon l’Héritage uit Poperinge. Het ijssalon pakte op het bierfestival ook uit met hun bierijs Turbeau Noir. Het ijs werd gemaakt op basis van het gelijknamige bier van brouwer Franky De Smet-Van Damme, beter bekend als zanger van de metalband Channel Zero. “Begin dit jaar lanceerde ik mijn bier Turbeau Noir en nu heb ik dus ook mijn bierijs. Via de Poperingse bierkenner Kristel Logie leerde ik Bart van ijssalon l’Héritage kennen. Bart zijn ringtone van zijn gsm is het nummer ‘Black Fuel’ van Channel Zero, dus een fan is hij wel”, lacht Franky. “Ik heb nog nooit zoveel alcohol gedronken dan de laatste zes maanden. Ooit vind je de job van leven. Er is hier een heel aangename sfeer. De passie binnen de bierwereld voel ik ook in de muziekwereld.”

In de zaal van De Sceure ontdek je brouwerijen uit België, Nederland, Estland, Polen en de Verenigde Staten. Publius Ale Company uit Texas (VS) tekende dit jaar present. Robert Holcomb bracht zijn partner Jennifer Holcomb en schoonmoeder Marcha Meeus mee. “We vinden het hier prachtig. De omgeving is hier heel erg rustig en dat zijn we niet gewend. We hebben al heel wat festivals gedaan en deze vinden we heel erg fijn”, vertellen Jennifer en Marcha. Haar man Robert was met zijn Publius Ale Company als sinds 16 uur uitverkocht. “Een voorraad zit nog in de koelkast voor zondag”, zegt Jennifer.

Rustigere editie

“Op de vernieuwde parking zijn er food- en cateringtrucks terug te vinden. Het is rustiger dan vorig jaar, maar dat is ook omdat we het festival hebben opengetrokken. Het was een bewuste keuze. De mensen hebben niet het gevoel dat ze op elkaar worden geplakt”, zegt Bjorn. “Op zaterdag waren er 1181 kaarten verkocht in voorverkoop, een 100-tal tickets minder in vergelijking met vorig jaar. Rond 17 uur hadden we 300 kaarten verkocht aan de deur. Zondag staat de teller in voorverkoop op 889 tickets en dat is dan weer meer dan vorig jaar. De aanwezigen zijn tevreden over deze editie dus wij ook.” Op zondag 7 juli kan je vanaf 14 uur het bierfestival in Vleteren nog bezoeken.