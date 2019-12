Bierclub zet zich met ‘Beer Pilgrims for Life’ in voor Kom op tegen Kanker LBR

02 december 2019

16u24 0 Poperinge The Beer Pilgrims Vleteren dragen met de actie ‘Beer Pilgrims for Life’ hun steentje bij voor De Warmste Week. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.

“Iedereen kent wel iemand die vecht of gevochten heeft tegen kanker. Onder de leden van onze bierclub hebben we ook mensen die dierbaren verloren zijn. Momenteel is een bestuurslid zelfs in behandeling tegen kanker en daarom willen we ons inzetten voor Kom op tegen Kanker. In het kader van De Warmste Week organiseren we de actie ‘Beer Pilgrims for Life’”, zeggen The Beer Pilgrims Vleteren.

“We bieden een pakket met vier trappistenbieren - Westmalle Tripel, La Trappe Isid’Or, Rochefort 8 en Spencer Quadrupel (Monks’ Reserve Ale) - aan voor vijftien euro. Jammer genoeg hebben de Trappisten van Westvleteren een beperkte voorraad en dus konden ze geen bier ter beschikking stellen. Toch hopen we vijfhonderd euro te kunnen inzamelen voor het goede doel.”

Meer info over de actie en hoe je een trappistenpakket kunt bestellen, vind je op de Facebookpagina Beer Pilgrims Vleteren en op het Facebookevenement Beer Pilgrims for Life.