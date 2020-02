Bibliotheek De Letterbeek wil zich ook digitaal op de kaart zetten Laurie Bailliu

27 februari 2020

15u24 0 Poperinge Bibliotheek De Letterbeek zet zich in de toekomst verder in voor actuele basiscollectie voor de Poperingse burgers, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan kinderen en jongeren, ouderen en laaggeletterden. Daarnaast zal ook verder ingezet worden om de bibliotheek op digitaal vlak op de kaart te zetten.

Het collectieplan 2020-2022 van de bibliotheek werd tijdens de laatste gemeenteraad goedgekeurd. De bibliotheek wil inzetten op de verdere uitbouw van een actuele, nette en aantrekkelijker gepresenteerde basiscollectie voor de Poperingse burgers, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren, ouderen en laaggeletterden.

Op digitaal vlak wil men de bibliotheek ook op de kaart zetten door de toegang tot digitale collecties zoals Gopress Kiosk, de online krantenkiosk. Daarnaast zal dit ook gebeuren door extra digitale tools voor de keuze van boeken met Mijn Leestipper en Bieblo. Enkele wijzigingen aan het bibliotheekreglement worden ook doorgevoerd, naar aanleiding van de overgang naar een nieuw gemaakt bibliotheeksysteem en door de wijzigingen in de openingsuren van de uitleenposten. Door de komst van buurtsalons in de deelgemeenten kiest de bib ook voor een vraaggerichte, in plaats van aanbodgerichte, werking. Dit resulteert in minder vaste openingsuren en meer flexibiliteit.