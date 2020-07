Bibliotheek daagt je uit met zomerwedstrijd Laurie Bailliu

02 juli 2020

15u53 0 Poperinge In bibliotheek De Letterbeek en in het filiaal Oostvleteren kun je deelnemen aan de zomerwedstrijd ‘Bestemming Bib’.

In de bibliotheek kunnen jongeren tussen 3 en 18 jaar een reispas afhalen met zes originele bestemmingen. “De bib daagt jullie uit om van elke bestemming een boek te lezen. Ga jij op expeditie, bibbertrip, tijdreis, wereldreis, beeldsafari en eindig je in wonderland? Voor elk gelezen boek krijg je een stempel in je reispaspoort. Aan het einde van de zomer worden alle reispassen verzameld in de bibliotheek en opgestuurd naar Iedereen Leest. Zij doen een grote loting en voorzien een mooie prijzenpot”, klinkt het in de Poperingse bibliotheek. Je reispas kun je ophalen in de bibliotheek.