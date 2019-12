Bib plaatst feeënboom om wensen van kinderen uit armere gezinnen te helpen uitkomen LBR

05 december 2019

15u54 3 Poperinge In Poperinge staat sinds deze maand een feeënboom in bibliotheek De Letterbeek. Die staat er voor kinderen uit gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben. Kinderen kunnen er hun wensen voor de feestdagen in achterlaten.

“Het idee komt van een aantal burgers”, zegt schepen voor Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Kinderen wiens ouders het financieel niet breed hebben, kunnen hun wensen bij de sociale dienst binnenbrengen. De wensen worden dan in de feeënboom gehangen, die in de ingang van de bibliotheek staat. Inwoners die dat willen, kunnen een wens in vervulling laten komen door een wens uit de boom te nemen en het gewenste cadeautje, maximum twintig euro te kopen. De cadeautjes kunnen afgegeven worden aan de balie van het Sociaal Huis. De medewerkers van de sociale dienst zorgen dan dat het cadeau bij het kind terechtkomt.”

De feeënboom staat in de bibliotheek in de Veurnestraat 71, het Sociaal Huis vind je in de Veurnestraat 22.