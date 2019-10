Bib De Letterbeek zoekt vrijwilliger! LBR

De Poperinge bibliotheek De Letterbeek zoekt een extra vrijwilliger voor de voorleesmomenten op woensdag en zaterdag.

Op woensdagnamiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur zou een extra vrijwilliger welgekomen zijn de bibliotheek. En/of op zaterdagvoormiddag van 9 uur tot 10 uur in het Buurthuis De Bellewijk is dat ook het geval. Hou je van voorlezen voor een publiek van kinderen-ouders-grootouders, prentboeken en spannende verhalen en die enthousiast vertellen in een gezellig decor? Stel je vlug kandidaat via bib@poperinge.be of 057 33 29 02.