Bezorgdheid over doven straatverlichting: “Wat met de veiligheid?” LBR

27 november 2019

15u35 2 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur gaat binnenkort de openbare verlichting deels doven en dat kan op bezorgdheid rekenen.

De stad draagt haar infrastructuur openbare verlichting over aan de distributienetbeheerder Fluvius. Alle vervangingen, herstellingen en omschakelingen naar led zullen dan ook gefinancierd worden door Fluvius en niet meer door de stad Poperinge. Voor al die verlichtingstoestellen, lichtbronnen en armaturen van de openbare verlichting krijgt de stad een vergoeding. “Ten eerste kunnen we sneller omschakelen naar duurzame led-verlichting. Eind 2018 had Poperinge 3.550 lichtpunten, waarvan 338 led-lampen. Jaarlijks zullen ongeveer 270 lichten omgeschakeld worden naar led. Tegen 2030 zou het volledige openbare verlichtingsnet energiezuinig moeten zijn. Zo creëren we meteen ook een sneller effect op vlak van duurzaamheid en CO2-reductie. Ten derde besparen we zo ook 1,2 miljoen euro in vergelijking met het zelf investeren in de omschakeling naar led. Ten slotte kan Fluvius de technische evoluties beter opvolgen”, vertelde schepen Ben Desmyter (CD&V) al.

De openbare verlichting moet in de toekomst ook verduurzamen. Dit betekent dat een deel van de openbare verlichting van middernacht tot 5 uur gedoofd zullen worden, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. De verlichting die wel de hele nacht blijft branden, zal gedimd worden tijdens de minst drukke uren van de nacht. De monumentverlichting gaat voortaan om middernacht uit. De verlichting langs primaire wegen en de stadsring blijven branden. De belangrijkste invalswegen van stadskern en dorpen, openbare pleinen en de industriezone blijven ook de hele nacht verlicht.

Geen toename inbraken

Oppositieraadslid Isabel Sticker (Open Vld) uitte wat bezorgdheid over het doofscenario. “Bij de enquête was een meerderheid voorstander en ook wij zijn dat. Toch mogen we ook niet naïef zijn. Hoe zit het met de veiligheid? Een goede communicatie lijkt ons belangrijk. Kan er eventueel een permanent meldpunt opgericht worden waar inwoners terecht kunnen met hun bedenkingen, angsten of vragen? Daarnaast vragen we ook om te durven bijsturen wanneer dit nodig is.”

Raadslid voor Groen Alex Colpaert is tevreden dat er eindelijk werk van wordt gemaakt. “Dit is iets dat wij al sinds vorige legislatuur in de gemeenteraad hebben aangebracht. Vooral de omschakeling naar led-verlichting vinden we een goede zaak. Deze zal ook het meeste effect hebben op de energiefactuur van de stad en de CO2-uitstoot. Maar sommige inwoners vrezen wel voor meer inbraken.”

Schepen Ben Desmyter (CD&V) gaf tekst en uitleg. “Door de nieuwe technieken is het nu veel interessanter om in dit scenario te stappen. Het betreft een elfjarenplan en we blijven inspraak behouden. In een aantal gemeenten van de politiezone ARRO Ieper geldt al een dergelijk afschakelplan. Daar heeft de politie geen toename van het aantal inbraken vastgesteld.”