Bezorgde bewoner slaat alarm omdat rookmelder blijft loeien bij afwezige buren VHS

02 februari 2020

16u53 3 Poperinge De brandweer rukte zaterdagvoormiddag uit naar de Casselstraat in Poperinge, nadat daar brand was gemeld in een woning. Iemand had alarm geslagen toen de rookmelder bij zijn afwezige buren bleef loeien. De man vreesde dat er brand was, maar dat bleek niet het geval.

“De man heeft goed gehandeld”, zegt Bart Couwet van de Poperingse brandweer. “Een rookmelder laat zich niet zomaar horen. Vooraan de woning zagen we niks dat duidde op een brand. Een van onze mensen is over een muurtje geklommen zodat hij achteraan het huis ook een kijkje kon nemen. Dat leverde ook geen aanwijzing van een brand op. Om helemaal zeker te zijn, moesten we de woning ook kunnen betreden. Daarvoor hebben we het slot van de voordeur open geboord, op een voorzichtige manier en zonder verdere schade te veroorzaken. Binnen stelden we vast dat er geen brand was. De rookmelder hebben we uitgeschakeld.” Hoe het komt dat de rookmelder was beginnen loeien en niet stopte, is niet duidelijk.