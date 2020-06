Bezoek zonder afspraak opnieuw mogelijk bij OLV Gasthuis Laurie Bailliu

10 juni 2020

15u36 0 Poperinge Ook in OLV Gasthuis zal een bezoek zonder afspraak mogelijk zijn vanaf woensdag 10 juni.

Bezoekers kunnen zich aanmelden tot 30 minuten voor einde van het bezoekuur. De bezoekuren zijn 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur van maandag tot en met vrijdag. In het weekend kan je op bezoek van 14 uur tot 17 uur. Tegen het einde van het bezoekuur moeten alle bezoekers het wzc verlaten hebben. Toegang gebeurt via één ingang en dat is de hoofdingang via de receptie.

Bij aankomst draag je als bezoeker een chirurgisch mondmasker. Houd je masker aan tot je terug het wzc verlaat. Was je handen. Hou afstand van andere bezoekers, ontsmet je handen en registreer je bezoek aan de hand van je identiteitskaart. Een vrijwilliger kan je helpen als dat nodig is. Neem de kortste weg naar de kamer. Maximum 3 bezoekers worden per kamer toegelaten. Ontsmet je handen bij het betreden van de kamer. Zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van de bewoner bewaren, maaltijdbegeleiding is niet toegelaten.

Tijdens het bezoek dien je ook op de kamer te blijven. De binnentuin wordt voorbehouden voor bewoners zonder bezoekers. Er is ook geen toegang tot livings voor bewoners. Er wordt gevraagd om de toiletten in het woonzorgcentrum zo weinig mogelijk te gebruiken. Ontsmet je handen bij het verlaten van de kamer. Ook bij het vertrek wordt gevraagd om de kortste weg naar de uitgang te gebruiken en ook bij de uitgang wordt gevraagd om nog eens je handen te ontsmetten.