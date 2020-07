Bezoek aan Huize Proventier enkel nog op afspraak in een babbelbox of in de tuin Christophe Maertens

24 juli 2020

17u48 0 Poperinge In Huize Proventier in Poperinge zijn er vanaf morgen versterkte maatregelen bij bezoeker aan de bewoners. “We vragen begrip voor de genomen maatregelen, alsook de blijvende medewerking van de bezoekers.”

“Verleden week ontvingen de woonzorgcentra een brief van het Agentschap Zorg en Gezondheid over de vaststelling van de verhoging van het aantal bevestigde besmettingen met Covid-19”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Hierbij werd ons uitdrukkelijk gevraagd om extra alert te zijn en de nodige acties te nemen. Ook werd het gebruik van het mondmasker verplicht gemaakt voor alle bezoekers, waardoor we de bistroactiviteiten noodgedwongen moesten annuleren.”

Contactonderzoek

Sindsdien is het gemiddeld aantal bevestigde besmettingen dagelijks blijven stijgen en zijn er steeds meer lokale opflakkeringen. De tweede coronagolf komt vroeger dan verwacht. Daarom heeft de Taskforce Covid-19 Zorg beslist om vanaf morgen 25 juli enkele versterkte maatregelen in te voeren. Enkele van de belangrijkste afspraken zijn:

- Bezoek kan vanaf maandag 27 juli enkel nog op afspraak in een babbelbox of in de tuin bij goed weer.

- Om praktische redenen kan er geen bezoek doorgaan tijdens het weekend van 26 en 27 juli.

- Om de bewoners maximaal te beschermen voor besmettingsrisico’s is het verplicht om een mondmasker gedurende de volledige aanwezigheidsduur te dragen.

- Het is niet meer mogelijk om bewoners mee te nemen naar huis.

- In het kader van het contactonderzoek dient minstens de naam, het adres en het telefoonnummer van de bezoeker geregistreerd te worden.

- Bezoek op de kamer wordt de uitzondering, wanneer dit niet anders kan. Enkel in palliatieve situaties zal er bezoek mogelijk zijn op de kamer.

Begrip

Afspraken kunnen via een telefoontje naar het onthaal (057 34 65 80), dit van maandag tot vrijdag tussen 9 uur en 12 uur en van 13 uur tot 16 uur. De babbelboxbezoekjes zijn enkel op weekdagen mogelijk tussen 13.30 uur en 16 uur. Omdat er tijd moet vrijgehouden worden om de ruimtes te ontsmetten in staat te stellen de bewoners van en naar de afdeling te brengen, wordt het eigenlijk bezoek beperkt tot 30 minuten. Er kunnen maximaal 2 bezoekers uit dezelfde bubbel toegelaten worden en een bewoner kan maximaal één babbelboxbezoekje per week krijgen. Voor het brengen en ophalen van de was, wordt gevraagd dit te koppelen aan het babbelboxbezoek.

“We vragen begrip voor de genomen maatregelen, alsook de blijvende medewerking van de bezoekers”, aldus de schepen. “We danken iedereen om familieleden van bewoners te willen inlichten. We volgen de situatie op de voet en zullen indien nodig verdere stappen nemen. Ondertussen doen we er alles aan om de veiligheid van de bewoners, de families en de medewerkers te garanderen.”