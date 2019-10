Bewoners Huize Proventier kunnen via livestream optreden in Lommels cultuurcentrum volgen LBR

23 oktober 2019

16u18 0 Poperinge Truken van de Foor treedt op 24 oktober op in cultuurcentrum De Adelberg in het Limburgse Lommel. Ook de bewoners van rusthuis Huize Proventier in Poperinge zullen meegenieten, want via een livestream zullen honderden minder mobiele senioren het leven en de liedjes van Edith Piaf kunnen meepikken.

Dankzij de samenwerking met twintig cultuurcentra livestreamt Cultuurconnect het optreden van Truken van de Foor, een belevingsband rond Edith Piaf, naar 28 rusthuizen, verspreid over Vlaanderen. Huize Proventier in Poperinge is daar een van. Om 13.30 uur start de uitzending. Op de schermen zullen foto’s vanuit alle rusthuizen verschijnen. Zo voelt het publiek op de verschillende locaties zich met elkaar verbonden.