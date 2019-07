Bewoners blussen zelf brandje aan mazoutketel VHS

02 juli 2019

16u02 2

De brandweer moest dinsdag rond 10 uur uitrukken naar de Heybrugstraat in Roesbrugge. Daar was brand ontstaan aan een mazoutketel in een bijgebouw achter een woning. De bewoners kregen het vuur echter zelf onder controle. De brandweer kon haar taak beperken tot nazicht. De schade bleef beperkt.